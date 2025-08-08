Bakan Göktaş, Yalova\'da nikah şahitliği yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde faizsiz kredi desteği sağlanan çiftin nikah şahidi oldu.

Bakan Göktaş, bir dizi programa katılmak için Yalova'da Nisa Nur Köroğlu, Ali Demir çiftinin nikah şehitliğini yaptı. Çiftlikköy ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen nikahı Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar kıydı. Çiftin evlilik cüzdanını takdim eden Göktaş, "Biz evlenmek isteyen gençlerimize sadece evlilik öncesi değil, evlendikten sonra da destek oluyoruz. Sizlerin de bu süreçte her zaman yanınızda olmayı sürdüreceğiz. İnşallah hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde her daim bir birinize saygıyla, merhametle, sevgiyle ve aşkla yaklaştığınız nice yıllar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İkinize de mutlu yuva, hayırlı evlatlar dilemek istiyorum. Evlilik birlikte inşa edilir, saygıyla, sevgiyle inşa edilir ama beslenir aynı zamanda. Sinirlenebilir, öfkelenebilirsiniz ama birbirinizi asla kırmadan, özellikle iletiyim dilini kullanarak her konunun üzerinden de geleceğinize ben eminim" diye konuştu.

Nikah törenine Vali Hülya Kaya, AK Parti Milletvekili Meliha Akyol ve İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı. - YALOVA