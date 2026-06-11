Bakan Göktaş: Diyarbakır Sosyal Hizmet Kampüsü yakında hizmete giriyor - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Diyarbakır Sosyal Hizmet Kampüsü yakında hizmete giriyor

Bakan Göktaş: Diyarbakır Sosyal Hizmet Kampüsü yakında hizmete giriyor
11.06.2026 19:54
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 yapıdan oluşan Diyarbakır Sosyal Hizmet Kampüsü'nün tefrişatının tamamlanmasıyla hizmete açılacağını ve benzer kampüslerin tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, inşası süren Diyarbakır Sosyal Hizmet Kampüsü'nün 28 farklı yapıdan oluştuğunu belirterek, "Bütün sosyal hizmet merkezlerimizi aynı kampüste buluşturmak bizler için çok değerli. Çok yakın zamanda tefrişatı biter bitmez ilk kabulü burada yapacağız. Bundan sonraki dönemde benzer sosyal hizmet merkezi kampüslerini tüm Türkiye'de yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Göktaş, Valiliği ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Göktaş, Vali Murat Zorluoğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra yapımı süren Diyarbakır Sosyal Hizmet Kampüsünde incelemelerde bulunan Göktaş, basın mensuplarına, bölgenin en önemli sosyal hizmet kampüslerinden birini ziyaret ettiklerini söyledi.

Kampüsün çok yakın zamanda Diyarbakırlılara hizmet vereceğini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu sosyal hizmet merkezi bölge için ilk. Diyarbakır'ın ilk huzurevi de resmi olarak açılacak. 100 kapasiteli olacak. Diğer yandan Çocuk Yaşam Merkezi de burada. Burası 28 farklı yapıdan oluşan bir sosyal hizmet kampüsü. Her birimin kendine ait sosyal beceri merkezleri var. Ayrıca parklar, çocukların zaman geçirebileceği spor tesisleri olacak. Engelsiz yaşam merkezimiz de bölgeye önemli bir hizmet sunacak. 81 kapasiteli merkez engellilere hem yatılı hizmet verebilecek, diğer yandan gündüz de engellilerimizin ihtiyaçlarına yönelik pek çok hizmeti bu tesisimizde karşılayacağız."

Kentte huzurevi açılmasının önemine değinen Göktaş, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen eser ve hizmet siyasetiyle vatandaşlara kazandırılan çok kıymetli bir yatırım olduğunu söyledi.

Göktaş, bu kampüsün kendileri için model olduğunu dile getirerek, "Bütün sosyal hizmet merkezlerimizi aynı kampüste buluşturmak bizler için çok değerli. Bu, Diyarbakır'a kazandırdığımız çok değerli bir hizmet. Çok yakın zamanda tefrişatı biter bitmez ilk kabulü burada yapacağız. Bundan sonraki dönemde benzer sosyal hizmet merkezi kampüslerini tüm Türkiye'de yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kampüste yer alacak 60 kişilik çocuk yaşam merkezinin de önemine dikkati çeken Göktaş, bu merkezin bölgeye de hizmet vereceğini belirtti.

Göktaş, "Huzurevlerinin çocuk evleri siteleriyle aynı alanda buluşturulması ayrıca değerli. Kuşaklar arası bağların kuvvetlendirilmesi, küçüklerimizin büyüklerimizden bir şeyler öğrenerek, değerler etrafında büyümesi 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında önemsediğimiz projelerden biri." dedi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda vatandaşlara hizmet vermeyi sürdüreceklerini belirterek, "İhtiyaç duyulan her zaman devlet olarak yanlarında olmaya yönelik hizmetleri hem yatılı hem de gündüzlü kuruluşlarla sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Programa, Vali Zorluoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Alparslan Çevik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Diyarbakır Sosyal Hizmet Kampüsü yakında hizmete giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mümüne Özcan Mümüne Özcan:
    28 farklı yapı 100 kapasiteli huzurevi diyarbakırda açılıyo kişisel olarak ben başka şehirlerde de böyle şeyler görmek isterdim 0 0 Yanıtla
  • Remziye Akdağ Remziye Akdağ:
    komşu ülkelerde böyle tesisler yıllar önce açılmış da biz hala yapıyoruz 0 0 Yanıtla
  • Özlem Karaman Özlem Karaman:
    benim de yaşlı annem var ve böyle bir yerde barındırılması çok rahatlık verir bize de onun da hayatı daha iyi olur diye düşünüyorum ama inşallah çabuk açılır da ne kadar süre tutacak bilemiyorum 0 0 Yanıtla
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