Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yiğit'i Arayarak Yardım İstedi

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hastalığı nedeniyle yürüme zorluğu yaşayan Yiğit'i telefonla arayarak her türlü ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, kemik erimesi hastalığı yüzünden yürüyemeyen ve dedesinin sırtında zorlu bir hayat sürdüren Yiğit'i arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık ekiplerinin aileyi her hafta ziyaret edeceğini de belirten Bakan Göktaş, Yiğit'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Süreç içerisinde aileyi yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, Yiğit'in tedavisini yakından takip edeceklerini bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videoları görünce duygulandığını belirten Bakan Göktaş, Yiğit'in bakımıyla yakından ilgilenen dedesine teşekkür etti. - ANKARA