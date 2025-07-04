Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BAE Systems Genel Müdürü Charles Woodburn ve İngiltere Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BAE Systems Genel Müdürü Charles Woodburn ve İngiltere Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bakan Güler, BAE ve İngiltere Temsilcilerini Ağırladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?