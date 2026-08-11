Bakan Güler: Birlik ve Beraberliği Güçlendirmeliyiz - Son Dakika
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Bakan Güler: Birlik ve Beraberliği Güçlendirmeliyiz

Bakan Güler: Birlik ve Beraberliği Güçlendirmeliyiz
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Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin geleceği için iç cepheyi güçlendirme çağrısında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin yeni dönemde birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmesi gerektiğini belirterek, "İç cephemizi tahkim etme, geleceğimizi daha güvenli bir şekilde inşa etme ve ülkemizin kaynaklarını daha fazla kalkınmaya ayırma hedefimiz var" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Bartın'a gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Güler, burada teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çeken Bakan Güler, Meclis tarafından kabul edilen yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güler, "Malumunuz, dün akşam Gazi Meclisimiz tarafından ezici bir çoğunlukla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile bu süreci başarıya ulaştırmak için tarihi bir adım atılmıştır." ifadelerini kullandı.

"İç cephemizi tahkim etmeliyiz"

Söz konusu sürecin Türkiye'nin geleceği açısından önemli hedefler taşıdığını belirten Güler, şöyle konuştu:

"Bu sürecin dış cepheye ve şer eksenine karşı iç cephemizi tahkim etme, geleceğimizi daha güvenli bir şekilde inşa etme ve ülkemizin kaynaklarını daha fazla kalkınmaya ayırma hedefi olduğunu her fırsatta dile getirmeliyiz".

"Gönüllere dokunmadan kalıcı başarı mümkün değil"

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında toplumla güçlü bağlar kurulmasının önemine vurgu yapan Güler, "Unutmamalıyız ki gönüllere samimi bir şekilde dokunmadan kalıcı başarı elde etmek mümkün değildir. Bunun için daha çok çalışıp üretecek, milletimizle daha güçlü gönül bağları kuracak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyen Güler, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla çalışacağınıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanı, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Güler: Birlik ve Beraberliği Güçlendirmeliyiz - Son Dakika

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