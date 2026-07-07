Bakan Güler’in NATO Zirvesi birinci gün programı - Son Dakika
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Bakan Güler’in NATO Zirvesi birinci gün programı

Bakan Güler’in NATO Zirvesi birinci gün programı
07.07.2026 09:39
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi'nin ilk gününde Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşacak, NATO Savunma Forumu'na katılacak, ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan ziyaretine iştirak edecek ve çalışma yemeğiyle günü tamamlayacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ilk gününde katılacağı programlar belli oldu.

Bakan Güler'in NATO Zirvesi'nin ilk gününde ilk olarak Ankara Palas'ta düzenlenen Münih Güvenlik Konferası'nda konuşma gerçekleştirecek. Daha sonra ise Güler, ATO Congresium'da gerçekleştirilecek olan NATO Savunma Forumu'nda katılımcılara hitap edecek. NATO Savunma Forumu'nun ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde gerçekleştireceği ziyarete iştirak edecek olan Güler, günün devamında Ayyıldız Karargahı'ndaki Savunma Bakanları Resepsiyonu'na katılacak. Güler, programını ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Savunma Bakanları Çalışma Yemeği ile tamamlayacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Güler’in NATO Zirvesi birinci gün programı - Son Dakika

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