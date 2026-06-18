Bakan Güler NATO Toplantısında - Son Dakika
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Bakan Güler NATO Toplantısında

Bakan Güler NATO Toplantısında
18.06.2026 13:05
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, toplantı öncesinde bazı mevkidaşları ile ayaküstü sohbet etti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Güler NATO Toplantısında - Son Dakika

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