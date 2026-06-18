Bakan Güler NATO Toplantısında

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, toplantı öncesinde bazı mevkidaşları ile ayaküstü sohbet etti. - BRÜKSEL
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