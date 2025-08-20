Bakan Güler Şırnak\'ta Denetimler Yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Şırnak'ta bir dizi denetim ve incelemede bulundu.

Bakan Güler, ziyaretinin ilk durağında 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na giderek askeri denetlemelerde bulundu. Daha sonra Şırnak Valiliği'ne geçen Güler, Vali Birol Ekici ile bir araya geldi.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, kentte yürütülen güvenlik operasyonları, sınır hattındaki tedbirler, kamu yatırımları ve sosyal projeler ele alındı. Bakan Güler, Vali Ekici'den çalışmalar hakkında brifing aldı. - ŞIRNAK