Bakan Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Bakan Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'nın gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin "İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.