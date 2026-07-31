Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis soruşturmasında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyon başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Ticaret bakanlıkları arasındaki koordinasyonla yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suç yapılarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların cep telefonlarına farklı numaralar üzerinden toplu mesaj göndererek yasa dışı bahsi teşvik ettiği belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geliştirilen yapay zeka destekli analiz sistemleri ve ileri algoritmalarla yapılan çalışmalar sonucunda, başta 0850'li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden vatandaşlara yasa dışı bahis reklamı içeren toplu mesajlar gönderildiğinin tespit edildiğini aktaran Gürlek, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyon başlatıldığını bildirdi.

Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturmada ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğünün koordineli çalışmaları sonucu Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemide bulunan konteynerde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği tespit edilen konteynerde, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması halinde ciddi tehdit oluşturan 3 ton pregabalin maddesinin ele geçirildiğini kaydeden Gürlek, ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Gürlek, "Uyuşturucu maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaşılması amacıyla kontrollü teslimat ve teknik takip işlemleri gerçekleştirilmiş; olayda kullanılan tır muhafaza altına alınmış, 3 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştur. Suç ağının bütünüyle deşifre edilmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerinde bulundu.

Bakan Gürlek, paylaşımını, "Teknolojinin sağladığı bütün imkanları kullanarak suçun izini sürecek; gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.