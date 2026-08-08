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Bakan Gürlek Büyükçekmece'de

Bakan Gürlek Büyükçekmece\'de
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Adalet Bakanı Gürlek, Büyükçekmece Başsavcısı Karakaya ile görüştü, Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karakaya ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Esenyurt'a geldi. Bakan Gürlek ziyaret kapsamında, Büyükçekmece Adalet Sarayına geldi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karakaya ile bir araya gelen Gürlek'e ziyaret sırasında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ile çok sayıda protokol eşlik etti. Bakan Gürlek, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme sonrası adliyeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Gürlek Büyükçekmece'de - Son Dakika

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