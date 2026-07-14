Bakan Gürlek'ten Ahbap ve Yazıcıoğlu Soruşturmaları Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Gürlek'ten Ahbap ve Yazıcıoğlu Soruşturmaları Açıklaması

14.07.2026 12:12
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Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği ve Yazıcıoğlu soruşturmalarında yeni gelişmeleri duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini belirten Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ise yeni gözaltılar olduğunu ve şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı isimlerin bulunduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, soruşturmanın gizliliğine dikkat çekerek, "Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir" dedi.

Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında daha önce yurt dışı çıkış yasağı bulunduğunu belirterek, kaçma girişiminde bulunması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya yönelik soruyu da yanıtlayan Bakan Gürlek, "Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var" diye konuştu.

Bakan Gürlek, gazetecilerin, "Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı" sorusuna ise "Evet, var" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Gürlek, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Gürlek'ten Ahbap ve Yazıcıoğlu Soruşturmaları Açıklaması - Son Dakika

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