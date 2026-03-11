Bakan Gürlek'ten İmamoğlu Davası Açıklaması - Son Dakika
Bakan Gürlek'ten İmamoğlu Davası Açıklaması

11.03.2026 13:16
Adalet Bakanı Gürlek, İmamoğlu davasında mahkemede siyasi şov yapılamayacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında hakimin Ekrem İmamoğlu'na "sanık" şeklinde hitap etmesine ilişkin, "Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada siyasi şov yapılamaz, mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır. Burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir, herkes 'sanık' statüsündedir." dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin 12. Yargı Paketi'ne ilişkin sorusu üzerine Gürlek, "Çalışıyoruz daha, Meclis'e daha sonra sunmayı düşünüyoruz, daha bitmedi. Güncel konuları, özellikle yargının hızlandırılmasına ilişkin konuları takip ediyoruz, inşallah kısa sürede sunacağız." dedi.

12. Yargı Paketi'nde "infaz" düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soruya Gürlek, "Düşünüyoruz ama o konuda henüz net bir şey yok. Meclis'in de iradesi gerekiyor." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmalarının canlı yayınlanması çağrısına ilişkin ise Gürlek, "Canlı yayınlanması için kanun değişikliği gerekiyor. Şu an mevzuatımıza göre canlı yayınlanmasına imkan yok ama kanun değişirse, Meclis bu konuda takdir ederse canlı yayınlanabilir." değerlendirmesini yaptı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının devam ettiğini anımsatan Gürlek, şöyle konuştu:"

"Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada siyasi şov yapılamaz, mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır. Burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir, herkes 'sanık' statüsündedir. Hukuki olarak 'sanık' tabiri bu yüzden kullanılır. Mahkeme salonlarında hakim, savcı hitap ederken 'sanık' diye hitap eder, 'Belediye Başkanım, Sayın Müdürüm' diye hitap etmez. Bunu ayrıştırmamız lazım. Anayasamızın 138. maddesine göre, mahkemeler Türk milleti adına yargılama yapar, yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat, emir veremez. Burada selamlama konuşması yoktur, usul vardır usule göre her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme heyeti tarafından belirlenmiştir. Oradaki şahıs, sanık Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır."

Gürlek, mahkemelerin yıpratılmamasının önemine değinerek, mahkeme salonlarında sadece yargılama yapılması gerektiğini, siyasi şov yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Muhalefetin mahkeme heyetinin kıdemine dair eleştirisinin anımsatılması üzerine Gürlek, "Mahkeme heyeti başkanımız birinci sınıfa ayrılmış hakim, savcıdır. Ağır ceza hakimliği için birinci sınıfa ayrılması yeterlidir. Heyette 4 üye vardır, hepsi de alanında uzman daha önce ağır ceza hakimliği yapmışlardır. Kıdem konusunda hiçbir sorun yoktur." diye konuştu.

Kaynak: AA

