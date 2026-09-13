Bakan Gürlek'ten uyuşturucu operasyonu açıklaması; Mersin'de 350 kilo kokain yakalandı - Son Dakika
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Bakan Gürlek'ten uyuşturucu operasyonu açıklaması; Mersin'de 350 kilo kokain yakalandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin Limanı'na gelen gemide piyasa değeri 1 buçuk milyar lira olan 350 kilogram kokainin yakalandığını açıkladı. Gürlek ayrıca 2 gün önce İstanbul'da 2017'den beri firari olan suç örgütü lideri İslam Yakut'un yakalandığını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Şimdi sıra baronlarda demiştik. Sözümüzün arkasındayız. Uyuşturucu baronlarının ve kurdukları uluslararası suç ağlarının peşindeyiz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu baronlarının ve kurdukları suç ağlarının peşlerinde olduklarını belirten Gürlek, 2 gün önce İstanbul'da 2017'den beri firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut'u yakaladıklarını belirtti. Ayrıca Gürlek, bugün de Güney Amerika'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemide, piyasa değeri 1 buçuk milyar lira olan 350 kilogram kokainin yakalandığını açıkladı.

"Uyuşturucu baronlarının ve kurdukları uluslararası suç ağlarının peşindeyiz"

Uyuşturucu baronlarına yönelik operasyonlara hız kesmeden devam edeceklerini belirten Gürlek, "Şimdi sıra baronlarda demiştik. Sözümüzün arkasındayız. Uyuşturucu baronlarının ve kurdukları uluslararası suç ağlarının peşindeyiz. Daha iki gün önce İstanbul'da, 2017'den bu yana firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'u yakalamıştık. Bugün de Mersin'de, Güney Amerika'dan deniz yoluyla getirilen kokainin sevkiyatını planlayan bir uyuşturucu ağına darbe vurduk. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen çalışmalarla uyuşturucunun geminin su altındaki gövdesine gizlenerek dalgıçlar marifetiyle çıkarılması ve batı illerimize sevk edilmesi planını deşifre ettik. Brezilya'dan hareket ederek Mersin Limanı'na yanaşan CSPC PISCES isimli gemide yapılan aramada, gövdenin alt kısmındaki motor soğutma suyu bölümüne zulalanmış yaklaşık 350 kilogram kokain ile dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri ele geçirdik. Piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyar lira olan uyuşturucuya el konuldu, teknik ve fiziki takiple tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Operasyonu başarıyla yürüten Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemizi kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok. Baronlara geçit yok" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Gürlek'ten uyuşturucu operasyonu açıklaması; Mersin'de 350 kilo kokain yakalandı - Son Dakika

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