Bakan Gürlek\'ten Yargı Reformu Vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da düzenlenen Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda 81 ilin Cumhuriyet başsavcılarıyla bir araya geldi. Yargının bağımsızlığı, suçla mücadele, yargı reformları, 12. Yargı Paketi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, "Milletimizin iradesine, devletimizin anayasal düzenine ve ülkemizin bağımsızlığına kasteden FETÖ ile mücadelemiz kesintisiz biçimde devam edecektir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda 81 ilin Cumhuriyet başsavcılarıyla bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Gürlek, toplantının yalnızca mevcut uygulamaların değerlendirildiği bir istişare zemini olmadığını, aynı zamanda geleceğin adalet sisteminin birlikte inşa edileceği önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Adaletin devletin ve toplum düzeninin temeli olduğunu vurgulayan Gürlek, "Vatandaşına güven veren, hakkı zamanında teslim eden, suçla kararlılıkla mücadele eden ve mağduru yalnız bırakmayan bir yargı sistemi, güçlü bir devletin en önemli teminatıdır" ifadelerini kullandı.

"Yargıyı baskı altına almaya yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceğiz"

Yargı bağımsızlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet savcılarının Anayasa, kanunlar, dosyadaki deliller ve vicdani kanaatleri doğrultusunda görev yaptığını belirterek, "Elbette yargı kararları demokratik toplumlarda tartışılabilir ve eleştirilebilir. Ancak eleştiri ile hakim ve savcılarımızı hedef göstermek, baskı altına almaya çalışmak, tehdit etmek ve mesleki itibarlarını zedelemek birbirinden tamamen farklıdır. Adalete olan toplumsal güveni zedelemeyi, yargının tarafsızlığına gölge düşürmeyi ve hakimlerimiz ile savcılarımız üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan hiçbir yaklaşımın sonuç vermesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Türk yargısının kararlarına saygı göstermenin demokratik toplum düzeninin gereği olduğunu ifade eden Gürlek, "Adaletin terazisi makama, servete, unvana veya siyasi kimliğe göre tartmaz. Yalnızca hakkı, hukuku, delili ve vicdanı esas alır" diye konuştu.

'Gürlek'ten 12. Yargı Paketi mesajı'

Yargı hizmetlerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmalara değinen Gürlek, hayata geçirilmesi planlanan 12. Yargı Paketi ile önemli düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

Gürlek, "Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda zorunlu haller dışında iki duruşma arasındaki sürenin üç ayı aşmamasını öngörüyoruz. Bilirkişilik kurumunun amacı dışında kullanılmasının önüne geçecek, hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz bilirkişi incelemeleri nedeniyle yargılamaların uzamasını engelleyeceğiz. IBAN kiralama olarak bilinen eylemlere ilişkin daha açık, ölçülü ve caydırıcı bir yaptırım sistemi oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Faili meçhul dosyaları zamanın karanlığına terk etmeyeceğiz"

Faili meçhul dosyalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Gürlek, "Yıllardır ailelerin yüreğinde yara olarak duran faili meçhul dosyalar konusunda güçlü bir irade ortaya koyduk. Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağdurun hakkını sahipsiz bırakmayacağız" dedi.

"Sokaklarımızı suç örgütlerine bırakmayacağız"

Suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Gürlek, sokak çeteleri, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı bahis organizasyonlarına karşı kapsamlı soruşturmalar yürütüldüğünü söyledi. Gürlek, "Sokaklarımızı suç örgütlerine bırakmayacağız. Uyuşturucu tacirleri gençlerimizin umutlarını hedef almaktadır. Bir tek gencimizin dahi uyuşturucu bataklığına sürüklenmesine seyirci kalmayacağız. Yasa dışı bahis ve sanal kumar da organize suç örgütlerine finansman sağlayan çok yönlü bir tehdittir. Bu mücadelede hedefimiz yalnızca failleri yakalamak değil, suçun finansal kaynaklarını da kurutmaktır" ifadelerini kullandı.

"FETÖ ile mücadelemiz kesintisiz sürecek"

Terörle mücadeleye de değinen Gürlek, "Milletimizin iradesine, devletimizin anayasal düzenine ve ülkemizin bağımsızlığına kasteden FETÖ ile mücadelemiz kesintisiz biçimde devam edecektir. Delile dayalı ve hukuk sınırları içinde yürüttüğümüz mücadeleyi devletimizin bütün kurumlarıyla koordinasyon halinde sürdüreceğiz" diye konuştu.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Gürlek, ALO Adalet Hattı'nın hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

Gürlek, "Vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini ve karşılaştıkları sorunları doğrudan iletebilecekleri daha erişilebilir bir sistemin hazırlıklarını yapıyoruz. Hedefimiz; mağdurun kendisini yalnız hissetmediği, vatandaşın hakkına zamanında kavuştuğu, suçlunun cezasız kalmadığı ve adalete olan güvenin güçlendiği bir yargı düzenidir" dedi.

Konuşmasının sonunda kamuoyunun gündemindeki bağış iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmaya değinen Gürlek, soruşturmanın hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Gürlek, "Sivil toplum; hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletimizin emanetini hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, unvan veya sosyal medya nüfuzu kanunların ve bağımsız yargının üzerinde değildir. Türk yargısı; sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere göre değil, somut delillere ve kanunlara göre hareket eder. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında hukuk içinde ve kararlılıkla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA