BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligahı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Son Dakika › Politika › Bakan Gürlek'ten Yemin ve Hizmet Vurgusu - Son Dakika
