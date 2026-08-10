Gürlek: Terörsüz Türkiye hedefi huzuru kalıcı kılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek" dedi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de 468 oyla kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek; Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir. Bu tarihi sürece liderliğiyle yön veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Terörsüz Türkiye hedefimize ilk günden itibaren güçlü iradesiyle destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Kanunun hazırlanması ve yasalaşması sürecinde büyük gayret gösteren TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, ortak geleceğimiz adına düzenlemeye katkı ve destek sunan siyasi partilerimize ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kanunun ülkemize, milletimize ve ebedi kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.