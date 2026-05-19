Bakan Gürlek: Yasa dışı bahiste kırmızı bülten çıkarıldı

ADALET Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin, "Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin konuşan Gürlek, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili operasyonun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" dedi.

Bakan Gürlek mevcut kanunlara göre, yasa dışı bahis oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerin suç teşkil ettiğini hatırlattı.

'DİJİTAL MECRALARA YÖNELİK YAPTIRIMLAR KARARLILIKLA UYGULANIYOR'

Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçlerinde kesintisiz sürdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, ayrıca dijital mecralara yönelik yaptırımların kararlılıkla uygulandığını belirtti. Bakan Gürlek, firari isimler ve erişim engelleriyle ilgili olarak da "Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek" diye konuştu.