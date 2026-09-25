Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu soruşturmasında 16 ilde ikinci dalga operasyonu duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu soruşturmasında 16 ilde ikinci dalga operasyonu duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Akın Gürlek, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldığını açıkladı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı, 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin cezaevinde olduğu, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüyle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında sabah saatlerinde ikinci dalga operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

47 şüpheli hakkında adli işlem

Operasyon kapsamında FETÖ/PDY faaliyetleri çerçevesinde, tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Firari durumda bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi araştırılıyor

Soruşturma kapsamında arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

Bakan Gürlek, soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, soruşturmayı destekleyen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına, operasyonu sahada gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne ve süreçte emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti.

Gürlek, aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, adaletin er ya da geç tecelli edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
Akın GürlekHelikopterOperasyonGüvenlik3. SayfaPolitikaAnkaraGürlekGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Bozkurt’ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü Bozkurt'ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim
Mersin Tarsus’ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Katz’dan Erdoğan’ı hedef alan skandal sözler Türkiye’den peş peşe tepki Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki
11:42
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul’da Kahvehanede oturup kivi içti
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da ! Kahvehanede oturup kivi içti
11:26
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı İstenen rakama bakın
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı! İstenen rakama bakın
11:25
Buket Tekışık’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Buket Tekışık'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
10:42
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 11:56:30. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu soruşturmasında 16 ilde ikinci dalga operasyonu duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei