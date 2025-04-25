Bakan İbrahim Yumaklı Mardin'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Bakan İbrahim Yumaklı Mardin'de Ziyaretlerde Bulundu

Bakan İbrahim Yumaklı Mardin\'de Ziyaretlerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mardin'de çeşitli tesisleri ziyaret ederek yerel yöneticilerle bir araya geldi. Bakan Yumaklı, Tuz Çalısı Üretim tesisi, Valilik ve AK Parti Mardin İl Başkanlığı gibi önemli noktalarda incelemelerde bulundu.

25.04.2025 18:22  Güncelleme: 18:24
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mardin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Yumaklı, ilk olarak Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı yanındaki Tuz Çalısı Üretim tesisini ziyaret etti. Bakan Yumaklı, burada tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu. Ardından Mardin Valiliğini ziyaret eden Bakan Yumaklı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun tarafından karşılandı.

Valilik Şeref defterini imzalayan Yumaklı, ardından Akkoyun ile makamında görüştü. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Mardin İl Başkanlığına geçen Bakan Yumaklı, burada İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililer tarafından karşılandı.

Bakan Yumaklı, programındaki son ziyaretini Mardin Tarım Orman İl Müdürlüğüne yaptı. Yumaklı, Tarım Orman İl Müdürü Memduh Dinler ve çiftçiler tarafından karşılandı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan İbrahim Yumaklı Mardin'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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