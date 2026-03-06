Başkan Başdeğirmen talep etti, Bakan Işıkhan geri çevirmedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Isparta 'Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, İş Gücü Uyum Programı kapsamında ilk alımda 2 kat istihdam talep ederken, Bakan Işıkhan, "Başkanımızı kırmayalım talep ettiği istihdamın 2 katı hayırlı olsun diyelim" dedi.

Bir dizi ziyaret ve Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar İftara Programı'na katılmak üzere Isparta'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a Isparta'ya kazandırdıkları projeler ve yeni yatırımlarla ilgili brifing verdi. Başkan Başdeğirmen, ziyarette duyduğu memnuniyetini ifade etti. Isparta'nın 271 bin kayıtlı nüfusu olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, öğrenci ve il dışından gelen misafirlerle bu rakamın 350 bine çıkabildiğini söyledi.

"Sizlerin vermiş olduğu katkı ve destekler bizi güçlü kılıyor"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "İlimize sayın valimiz, milletvekillerimiz, il ve tüm teşkilatımızla hizmet ediyoruz. Isparta yaşanabilir iller arasında en önde gelen illerden birisi. Sizlerin vermiş olduğu katkı ve destekler bizi güçlü kılıyor. İstihdam konusunda şehrimizde yapmış olduğumuz çalışmalara verdiğiniz destekler yatırımlara verdiğiniz kaynak ve destekleriniz bizi her zaman ön plana çıkarmıştır. Isparta'mız bölgenin gül ve meyve bahçesi. Gül endemik bitki olarak Isparta, dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor. Elmacılıkta Türkiye'de birinciyiz. Kiraz, kayısı ve diğer meyvelerde ikinci ve üçüncü olduğumuz sıralar var. Göller bölgesi olarak da çok güzel bir bölgeyiz. Bundan dolayı minnettarız. Sizlerin verdiği desteklerle şehrimizde belediyeciliği üst plana çıkarıyoruz. Bakanlığımızın 3, 6, 9 ve 10 aylık dönemlerle geçici işçi çalıştırma uygulamaları ile çalışma arkadaşlarımızdan şehrimizin her yerinde istifade ediyoruz. Bu anlama hemşehrilerim ve şahsım adına size çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl sayın valimizin katkıları, milletvekillerimizin destekleri ve il teşkilatımızın çalışmalarıyla 150 geçici işçi alma imkanımız oldu. Giderken hiçbiri ayrılmak istemedi. Nisan ayından sonra tekrar 10 aylık uygulamanın başlayacağını biliyoruz. Önceki dönemden 2 kat fazla sayı alabilirsek katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

"Isparta cennetin bir parçası gibi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Isparta'nın yol üstü geçilecek bir şehir olmadığını gösterdiğini ifade ederek, "Burada kalınıp, yaşanabilecek bir şehir. Isparta cennetin bir parçası gibi. Ailenize, çocuklarınıza sağlıklı ömürler diliyorum. Isparta'nın istihdamı oldukça iyi. İşsizlik oranı düşük, katılım oranı arzu ettiğimiz oranlarda. Bunu geliştirmek bizim elimizde. Bu noktadan hareketle hem kadın istihdamında hem de genelde iş gücünü artırma noktasında İŞKUR'umuz başta olmak üzere aktif istihdam politikalarımızı hayata geçiriyoruz. İş gücü pozisyonları açıyoruz. Orada kamu hizmetleri başta olmak üzere belediyelerimizi ve diğer kamu kurumlarımıza destek veriyoruz. Başkanımızı kırmayalım talep ettiği istihdamın 2 katı hayırlı olsun diyelim" ifadelerini kullandı.

Böylelikle daha önce Isparta Valiliği aracılığıyla istihdam için İş Gücü Uyum Programı kapsamında şehre verilen bin kişilik kontenjan 2 bine çıkarılacak.

Ziyarette Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz, teşkilat mensupları ve belediye meclis üyeleri de yer aldı. - ISPARTA