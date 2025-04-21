Bakan Işıkhan Kilis\'te Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Işıkhan, ilk olarak Kilis Valiliğini ziyaret etti, Vali Tahir Şahin'den kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra kentte bir otelde düzenlenen, "Ben İyiysem, Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi" seminerine katılan Işıkhan, ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kentte faaliyet gösteren çikolata fabrikasının işçileriyle yemek yiyen Işıkhan, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasını gezdi, işçilerle sohbet etti.