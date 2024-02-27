Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Sektöründe Birlik ve Başarıyı Vurguladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sağlık sektöründe başarı ancak birlikte hareket ederek, ortak amaçlar doğrultusunda ilerleyerek olacaktır" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası'nın 10'uncu yıl açılış ve kuruluş yıldönümü programına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, sağlık işçilerinin sosyal ve ekonomik haklarının yanı sıra sendikacılık hareketiyle son yıllarda elde edilen haklara vurgu yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Işıkhan, Öz Sağlık-İş'in yeni binasının yapımında emeği geçen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Işıkhan, Öz Sağlık-İş Sendikası'nın 10'uncu kuruluş yıldönümünü de kutlayarak, kısa zaman içerisinde sendikacılık noktasında çok önemli bir yol aldıklarını aktardı.
"Sağlık sektöründe başarı, ortak amaçlar doğrultusunda ilerleyerek olacaktır"
Sağlık sektörünün insanı koruma ve yaşatma görevini üstlendiğine dikkati çeken Bakan Işıkhan, "Sağlık emekçileri bu kutsal görevi yerine getirirken her türlü zorlukla gece gündüz demeden mücadele etmektedir. Öz Sağlık-İş Sendikası'nın yeni genel merkezi bu değerli emekçilerin haklarını korumak ve çalışma koşullarını geliştirmek adına önemli bir merkez olacaktır. Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz binanın sadece fiziksel bir mekan olmadığını, aynı zamanda emekçilerin birlik ve dayanışma ruhunu yansıttığını da belirtmek isterim. Bu ruh, sendikacılığın temel taşıdır ve bizleri geleceğe taşıyacak olan en büyük güçtür. Sağlık sektöründe başarı ancak birlikte hareket ederek, ortak amaçlar doğrultusunda ilerleyerek olacaktır" ifadelerini kullandı.
"Sendika bu hizmet binasına sahipse bunun en büyük kahramanlarından birisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan"
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Nasıl bir örgütlenme modeli içerisinde, nasıl yapacağız tartışmalarında önemli süreçleri birlikte yaşadık. Hiç kimsenin cesaret edemediği bu zor görevi üstlendiler. Bugün büyük bir başarı hikayesine imza attık. İlk kurucularımızdan bugüne kadar, son genel başkanına ve yönetim kurullarına kadar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Başlangıçta temelini besmele ile attığımız zor şartlardan bugünlere büyük bir başarı hikayesinin imzasını atan kardeşlerimi kutluyorum. Bugün bu sendika, bu devasa hizmet binasına, 200 binden fazla üyeye sahipse bunun en büyük kahramanlarından birisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ona buradan gerçekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan, binanın açılışını gerçekleştirdi. Programa Bakan Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve birçok sendika üyesi katıldı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Sektöründe Birlik ve Başarıyı Vurguladı - Son Dakika
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