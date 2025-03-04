Bakan Işıkhan, Şahinbey Belediyesi İşçileriyle Sahur Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Işıkhan, Şahinbey Belediyesi İşçileriyle Sahur Yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi işçileri ile sahur yaparak, sosyal hayatın yeniden eski haline getirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini duyurdu. Bakan Işıkhan, deprem sonrası bölgedeki yaraların sarılması ve yeni eserlerin kazandırılması konusunda kararlılık vurgusu yaptı.

04.03.2025 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şahinbey Belediyesi işçileri ile birlikte sahur yaptı. Bakan Işıkhan, sahur sonrası yaptığı açıklamada, "Bütün sosyal hayatı yeniden eski haline getirinceye kadar, bütün vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşuncaya kadar biz çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya gelerek sahur yaptı. Sahur sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, depremin yaşandığı 11 ilde sosyal hayat eski haline getirilinceye kadar, bütün vatandaşlar, sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşuncaya kadar çalışmaya gayret edeceklerini ve yıkımın derin izlerini, yerlerine çok daha büyük eserler yaparak telafi edeceklerini söyledi.

"Bütün vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşuncaya kadar biz çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz"

Sahur sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal hayatı eski haline getirinceye kadar çalışacaklarını söyleyerek, "On bir ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'inizi en kalbi duygularla kutluyor, bu mübarek günlerin, aziz milletimizin, İslam aleminin ve tüm insanlığın felaha erişmesi için bir vesile olmasını diliyorum. Bugünkü sahur sofralarımızı ülkemizi; alın terleriyle, azim ve emekleriyle, bugünlere getiren kıymetli çalışanlarımızla paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyim. Bu bereketli sofralarda bizleri buluşturan, ekmeğimizi bölüştüren başta Şahinbey ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımız olmak üzere katkı sağlayan, sofralarımıza icabet eden tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz benim de bir ayağım hep bu coğrafyada, sık sık Gaziantep'i ve çevre illerimizi ziyaret etmeye gayret ediyorum. Gaziantep maşallah, her ziyaretimizde daha da gelişiyor, büyüyor. Yaşadığımız büyük afetin ardından yerle bir olmuş şehirlerimiz, hamdolsun, eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıyor. Şahinbey'de binalar yükseliyor, Gaziantepli hemşehrilerimiz yuvalarına kavuşuyor, yaralar sarılıyor, depremin fiziki izleri bir bir siliniyor. İnşallah bütün sosyal hayatı yeniden eski haline getirinceye kadar, bütün vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşuncaya kadar biz çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yıkımın derin izlerini, yerlerine çok daha büyük eserler yaparak telafi edeceğiz"

Yıkımın derin izlerini, yerlerine çok daha büyük eserler yaparak telafi edeceklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Yıkımın derin izlerini, yerlerine çok daha büyük eserler yaparak telafi edeceğiz. Şehrimize ve tüm ilçelerine; ülkemizin en büyük ikinci camii olan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi ve yine ülkemizin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi gibi muhteşem eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Gaziantepli hemşerilerimiz her şeyin en iyisini, en kalitelisini hak ediyor" şeklinde konuştu.

"En iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz"

Bakanlık ve diğer kurumlar olarak çalışma hayatı ve istihdam konusunda en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Işıkhan, "Biz hem Bakanlık olarak hem de devletimizin diğer kurumları olarak, belediyelerimizin de iş birliği ile şehrimizin çalışma hayatı ve istihdamı başta olmak üzere her ihtiyacıyla, her talebiyle birebir ilgilenip en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu şehrin aziz insanlarıyla, gecesini gündüzüne katıp, el ele verip çalışan emekçileriyle biz her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Hep birlikte, şehrimizin istihdamını, nitelikli işgücünü, katma değer üreten işletmelerini iyileştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Ben bu duygularla sözlerime son verirken, sofralarını bizlere açan belediyemize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları ve tüm ibadetlerimizi kabul eylesin, hanelerimize bereket vesilesi kılsın. Hayırlı sahurlar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Yerel Haberler, Vedat Işıkhan, gaziantep, Şahinbey, Politika, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan, Şahinbey Belediyesi İşçileriyle Sahur Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:04:49. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan, Şahinbey Belediyesi İşçileriyle Sahur Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.