Bakan Işıkhan, Samsun SGK İl Müdürlüğünde incelemelerde bulundu

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Vedat Işıkhan, Samsun temasları sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada SGK İl Müdürü Ünal Kaya'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Işıkhan, personel ve vatandaşlar ile sohbet etti.

İş ve işleyişler hakkında bilgi alan Işıkhan'a ziyareti sırasında Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, SGK Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Raci Kaya ve protokol üyeleri eşlik etti. - SAMSUN