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Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam ödemeleri yapılacak - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam ödemeleri yapılacak

Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam ödemeleri yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 2024 yılının ilk yarısı için emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emekliler için yüzde 49,25'e eşitlediklerini duyurdu. SSK emeklileri için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklileri için ise 7 Şubat'ta fark ödemelerinin gerçekleştirileceğini belirtti.

03.02.2024 22:45
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Bakan Işıkhan: "SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz"

ANTALYA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibariyle söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Işıkhan, şunları söyledi:

"Son bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. 2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibariyle söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

Kaynak: İHA

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Vedat Işıkhan, Bağ Kur, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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