Bakan Işıkhan'dan Muhalefete Eleştiri

04.03.2026 18:22
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Orta Doğu ile birlikte dünyada yaşanan çatışmalara değinerek, "Şu anda, dünya tarihine yeni bir başlık açıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ancak görüyoruz ki bizdeki muhalefet hala dünyada ve bölgemizde olup bitenlerin farkında değil. Yaşanan büyük kırılmaları idrak edemiyorlar, göremiyorlar" dedi.

Bakan Işıkhan, AK Parti Afyonkarahisar İl başkanlığı tarafından gerçekleştirilen belediye başkanları istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, Ortadoğu ve dünya genelinde yaşanan çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, "İşte tam da bu noktada şunu yürekten ifade etmek istiyorum: Ne mutlu ki başımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah. Ülkemizin, bugün bu kadar güçlü, bu kadar itibarlı ve bu kadar güven içinde ayakta durmasının temelinde; onun azimli ve kararlı liderliği yatmaktadır. Cumhurbaşkanımız döneminde savunma sanayiimizde gerçekleştirilen devrimsel dönüşüm sayesinde Türkiye, artık kendi gökyüzünü, kendi sınırlarını ve kendi çıkarlarını daha güvenli şekilde koruyabilmektedir. Bugün İHA'larımızdan muharip uçaklarımıza, insansız deniz araçlarımızdan yerli füzelerimize kadar uzanan bu büyük dönüşüm, bu tablo, Türkiye'nin artık kendi kaderine sahip çıkan bir güç haline geldiğini göstermektedir.

Allah milletimizin ve milletin lideri Cumhurbaşkanımızın yardımcısı olsun" diye konuştu.

"İşsizlik oranı, yaklaşık 3 senedir tek hanelerde"

Dünyada yaşanan çatışmalar üzerinden muhalefete yüklenen Bakan Işıkhan şunları söyledi:

"Şu anda, dünya tarihine yeni bir başlık açıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ancak görüyoruz ki bizdeki muhalefet hala dünyada ve bölgemizde olup bitenlerin farkında değil. Yaşanan büyük kırılmaları idrak edemiyorlar, göremiyorlar. Hala küçük ve günlük siyasi hesapların peşindeler. Milletin ve ülkenin menfaatini öncelemek yerine, dar bir siyasi bakış açısıyla hareket ediyorlar. Oysa bugün birlik olma, dirayetli olma, milli meselelerde tek yürek olma günüdür. Bizim pusulamız milletimizin menfaatidir. Bizim rehberimiz bu aziz milletin duasıdır.

Bizler bir yandan güvenliğimizi tahkim ederken, diğer yandan da çalışma hayatında, sosyal güvenlik alanında vatandaşlarımızın refahını artırmak için gece gündüz çalışıyoruz. İstihdamda ve işgücüne katılımda son yılların en iyi seviyelerinde devam etmekteyiz. İşsizlik oranı, yaklaşık 3 senedir tek hanelerde. Gençlerde işsizlik oranı, 2005 yılından itibaren en düşük seviyede." - AFYONKARAHİSAR

18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:54
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
17:35
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
