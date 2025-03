Bakan Işıkhan: Yıkımın İzlerini Büyük Eserlerle Telafi Edeceğiz

Politika

Bakan Işıkhan: "Yıkımın derin izlerini, yerlerine çok daha büyük eserler yaparak telafi edeceğiz"

Bakan Işıkhan "Bütün sosyal hayatı yeniden eski haline getirinceye kadar çalışacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şahinbey Belediyesi işçileriyle sahur yaptı

GAZİANTEP - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şahinbey Belediyesi işçileri ile birlikte sahur yaptı. Bakan Işıkhan, sahur sonrası yaptığı açıklamada, "Bütün sosyal hayatı yeniden eski haline getirinceye kadar, bütün vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşuncaya kadar biz çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya gelerek sahur yaptı. Sahur sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, depremin yaşandığı 11 ilde sosyal hayat eski haline getirilinceye kadar, bütün vatandaşlar, sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşuncaya kadar çalışmaya gayret edeceklerini ve yıkımın derin izlerini, yerlerine çok daha büyük eserler yaparak telafi edeceklerini söyledi.

"Bütün vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşuncaya kadar biz çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz"

Sahur sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal hayatı eski haline getirinceye kadar çalışacaklarını söyleyerek, "On bir ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'inizi en kalbi duygularla kutluyor, bu mübarek günlerin, aziz milletimizin, İslam aleminin ve tüm insanlığın felaha erişmesi için bir vesile olmasını diliyorum. Bugünkü sahur sofralarımızı ülkemizi; alın terleriyle, azim ve emekleriyle, bugünlere getiren kıymetli çalışanlarımızla paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyim. Bu bereketli sofralarda bizleri buluşturan, ekmeğimizi bölüştüren başta Şahinbey ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımız olmak üzere katkı sağlayan, sofralarımıza icabet eden tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz benim de bir ayağım hep bu coğrafyada, sık sık Gaziantep'i ve çevre illerimizi ziyaret etmeye gayret ediyorum. Gaziantep maşallah, her ziyaretimizde daha da gelişiyor, büyüyor. Yaşadığımız büyük afetin ardından yerle bir olmuş şehirlerimiz, hamdolsun, eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıyor. Şahinbey'de binalar yükseliyor, Gaziantepli hemşerilerimiz yuvalarına kavuşuyor, yaralar sarılıyor, depremin fiziki izleri bir bir siliniyor. İnşallah bütün sosyal hayatı yeniden eski haline getirinceye kadar, bütün vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşuncaya kadar bi, çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yıkımın derin izlerini, yerlerine çok daha büyük eserler yaparak telafi edeceğiz"

Yıkımın derin izlerini, yerlerine çok daha büyük eserler yaparak telafi edeceklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Yıkımın derin izlerini, yerlerine çok daha büyük eserler yaparak telafi edeceğiz. Şehrimize ve tüm ilçelerine; ülkemizin en büyük ikinci camii olan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi ve yine ülkemizin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi gibi muhteşem eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Gaziantepli hemşerilerimiz her şeyin en iyisini, en kalitelisini hak ediyor" şeklinde konuştu.

"En iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz"

Bakanlık ve diğer kurumlar olarak çalışma hayatı ve istihdam konusunda en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Işıkhan, "Biz hem Bakanlık olarak hem de devletimizin diğer kurumları olarak, belediyelerimizin de işbirliği ile şehrimizin çalışma hayatı ve istihdamı başta olmak üzere her ihtiyacıyla, her talebiyle birebir ilgilenip en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu şehrin aziz insanlarıyla, gecesini gündüzüne katıp, el ele verip çalışan emekçileriyle biz her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Hep birlikte, şehrimizin istihdamını, nitelikli işgücünü, katma değer üreten işletmelerini iyileştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Ben bu duygularla sözlerime son verirken, sofralarını bizlere açan belediyemize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları ve tüm ibadetlerimizi kabul eylesin, hanelerimize bereket vesilesi kılsın. Hayırlı sahurlar diliyorum" diye konuştu.