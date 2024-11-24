Bakan Işıkhan: Yurt Dışında Çalışan Türklerin Sosyal Güvenlik Hakları Korunuyor

Politika

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyoruz" dedi.

Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarını koruduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye sahip olmalarını sağlarken, kazandıkları haklardan Türkiye'de de yararlanmalarını sağlıyoruz. Toplam 35 ülkeyle imzaladığımız Sosyal Güvenlik Sözleşmesi sayesinde vatandaşlarımız malullükten emekliliğe, sağlık hizmetlerinden aile yardımına kadar birçok alanda hizmetlerimizden faydalanabiliyor. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerinin kullandı.