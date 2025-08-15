Bakan Kacır Artvin'de Yatırım Müjdesi Verdi - Son Dakika
Bakan Kacır Artvin'de Yatırım Müjdesi Verdi

Bakan Kacır Artvin'de Yatırım Müjdesi Verdi
15.08.2025 13:32  Güncelleme: 13:46
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Artvin İmam Hatip Lisesi'nin 50. yıl etkinliğine katıldı ve yaptığı açıklamada, Artvin için 500 milyon liralık finansman sağlandığını duyurdu. Ayrıca, yerel kalkınma projelerine destek ve teşvikler de müjdelendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Artvin İmam Hatip Lisesi'nin 50. yıl kuruluş yıl dönümü programına katıldı, ardından Artvin Valiliğini ziyaret etti. Valilikte düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye Yüzyılında Artvin'in yıldızı daha da parlayacak" dedi.

Artvin programına sabah saatlerinde başlayan Bakan Kacır'a, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve il protokolü eşlik etti. Ziyaretler kapsamında DOKAP üzerinden projelendirilen yatırımların protokolleri de imzalandı.

500 milyon liralık finansman

Bakan Kacır, Arhavi Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak, tamamlandığında binden fazla kişinin istihdam edileceği projeye bugüne kadar 500 milyon liranın üzerinde finansman sağlandığını söyledi. Kamulaştırma ve altyapı çalışmalarının önümüzdeki dönemde tamamlanacağını belirten Kacır, Artvin'in sınır şehri olmasının avantajlarının değerlendirileceğini ifade etti.

KOBİ'lere ve yatırımlara destek

AK Parti iktidarları döneminde Artvin'de KOBİ'lere KOSGEB aracılığıyla bugünkü değerlerle 542 milyon lira destek sağlandığını vurgulayan Kacır, yatırım teşvik sistemiyle 44 milyar liranın üzerinde yatırımın ve 2 bin 900'ün üzerinde istihdamın önünün açıldığını kaydetti.

Yerel kalkınma projelerine katkı

Bakan Kacır, DOKAP eliyle Artvin'de 148 projeye 1 milyar 300 milyon lira, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla da 119 projeye 261 milyon lira destek sağlandığını açıkladı.

Ayrıcalıklı teşvikler

Yerel kalkınma hamlesi kapsamında entegre su ürünleri üretimi, mikronize kalsit üretimi, tıbbi aromatik bitkilerden yüksek katma değerli ürünler ve doğa temelli turizm yatırımlarına ayrıcalıklı teşvikler sunulduğunu belirten Kacır, "Bu yatırımlar için 240 milyon liraya kadar finansman desteği, yüzde 50 yatırım katkısı ve 8 yıl sigorta primi işveren payını bakanlık olarak karşılayacağız" dedi.

Ziyaretleri kapsamında Arhavi, Hopa, Merkez ve Şavşat-Sahara sanayi sitelerinin tamamlandığını, Livane Sanayi Sitesi'nin ise kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Kacır,, Artvin halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Yerel Yönetim, Teknoloji, Politika, Ekonomi, artvin, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kacır Artvin'de Yatırım Müjdesi Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
