Bakan Kacır Bayburt'ta Esnaf ve Çocuklarla Buluştu
Bakan Kacır Bayburt'ta Esnaf ve Çocuklarla Buluştu

Bakan Kacır Bayburt'ta Esnaf ve Çocuklarla Buluştu
20.08.2025 15:43
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bayburt'ta çocuklarla buluşup esnafı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bayburt'a ziyaret gerçekleştirdi. Bayburt Valiliği önünde karşılanan Bakan Kacır, çocuklarla bir araya gelerek, esnafları ziyaret etti.

Bakan Kacır, valilik binası önünde il protokolü tarafından karşılandı. Çocukların çiçek sunumuyla karşılanan Bakan Kacır, çocuklarla fotoğraf çektirip, çeşitli oyuncaklar hediye etti. Ardından valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kacır daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnaflarla iş yerlerinde bir araya geldi. Esnaflarla bir süre sohbet eden Bakan Kacır, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi. Valilik makamında vali ve il protokolüyle basına kapalı görüşme gerçekleştiren Kacır'ın programı, AK Parti ve MHP Bayburt İl Başkanlıkları ziyaretleriyle devam edecek. Bakan Kacır, 15.50'de Dede Korkut Şehir Müzesi'nde yapılacak KUDAKA ile DOKAP projelerinin açılış ve imza törenine katıldıktan sonra Bayburt programını tamamlayacak. - BAYBURT

Kaynak: İHA

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
