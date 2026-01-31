Bakan Kacır, Kahramanmaraş\'ta SOGEP projelerinin imza törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından düzenlenen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) proje imza törenine katıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Kacır, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti. Valilik binası önünde Vali Mükerrem Ünlüer tarafından karşılanan Kacır, şeref defterini imzalayarak kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kacır'ın katılımıyla valilik toplantı salonunda düzenlenen törende, SOGEP kapsamında hazırlanan "Afşin Engelsiz Nefes Evi" ile "Onikişubat Kadın Emeği Çarşısı" projelerinin imzaları atıldı. Protokoller, DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu ile Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş arasında imzalandı.

İmza törenine, Vali Ünlüer'in yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, milletvekilleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.