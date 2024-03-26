Bakan Kacır: Türk Milleti Gökyüzüne İmzasını Attı - Son Dakika
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Politika

Bakan Kacır: Türk Milleti Gökyüzüne İmzasını Attı

Bakan Kacır: Türk Milleti Gökyüzüne İmzasını Attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırıkkale'de gençlerle bir araya geldiği programda Türk milletinin havacılık alanında gerçekleştirdiği başarıları vurguladı.

26.03.2024 14:47  Güncelleme: 15:07
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırıkkale'de gençlerle bir araya geldiği programda, " Türkiye, bu milletin öz evlatları kendi alın teriyle, kendi aklıyla Bayraktar'ı Anka'yı, Akasungur'u, Akıncı'yı, Hürkuş'u, Hürjet'i, Atak'ı, Ggökbey'i, Kızılelma'yı ve Kaan'ı üretti ve gökyüzüyle buluşturdu. Türk milleti adeta gökyüzüne imzasını attı" dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte Kırıkkale Üniversitesi'nde düzenlenen "gençlik buluşması" programına katıldı. Kacır, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin 2000'li yıllarda sağlam iradeyle gökyüzüne imzasını atan projeleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Havacılıkta Türkiye'nin önemli başarılara imza attığını ifade eden Bakan Kacır, "2000'li yıllarda bir sağlam irade bu milletin evlatları, 'Neye ihtiyacınız varsa kendi imkanlarıyla üretip geliştirecek ve biz onların önünü açacağız' dedi ve Türkiye, bu milletin öz evlatları kendi alın teriyle, kendi aklıyla Bayraktar'ı Bayraktar'ı Anka'yı, Akasungur'u, Akıncı'yı, Hürkuş'u, Hürjet'i, Atak'ı, Ggökbey'i, Kızılelma'yı ve Kaan'ı üretti ve gökyüzüyle buluşturdu" dedi.

Türk milletinin gökyüzüne imzasını attığını vurgulayan Bakan Kacır, "Bu milletin evlatlarının önü açıldığında ne kadar başarı elde edebileceklerinin apaçık ispatıdır. Biz inanıyoruz ki savunma sanayiyi nasıl başardıysak havacılıkta da nasıl muvaffak olduysak sanayi ve teknolojinin tüm alanlarında benzer başarı hikayelerini ortaya koyabiliriz. Bu milletin evlatlarının başka milletin evlatlarından, çocuklarından, geri kalır hiçbir yanı yoktur. Bu milletin imkanları da yeterlidir. Yeter ki bu sağlam irade bu ülkede olmaya devam etsin" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Kacır, Gezeravcı, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve il protokolü, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kacır, buradaki programın ardından Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemeler de bulunarak Başkan Saygılı'dan da bilgi altı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Kırıkkale, Havacılık, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kacır: Türk Milleti Gökyüzüne İmzasını Attı - Son Dakika

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