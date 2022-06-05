Bakan Karaismailoğlu: Çevreci yatırımlarla ekonomiye yıllık 28,2 milyar dolar katkı sağlıyoruz - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: Çevreci yatırımlarla ekonomiye yıllık 28,2 milyar dolar katkı sağlıyoruz

05.06.2022 12:59
Bakan Karaismailoğlu: Çevreci yatırımlarla ekonomiye yıllık 28,2 milyar dolar katkı sağlıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "Bütünsel kalkınma ile 2003-2021 yılları arasında gerçekleştirilen yatırımlar ile yıllık 28,2 milyar dolar tasarruf ettik.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "Bütünsel kalkınma ile 2003-2021 yılları arasında gerçekleştirilen yatırımlar ile yıllık 28,2 milyar dolar tasarruf ettik. Ayrıca 9 milyon dolar değerinde kağıt, 36,7 milyon dolar değerinde de karbon salımı tasarrufu sağlandı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'ye değer katan projeleri hayata geçirirken çevrenin korunmasına da önem verdiklerini vurguladı. Çevreyi korumak için atılan her adımın arkasında olduklarını belirten Karaismailoğlu, kara yolu, demir yolu, hava yolu ve limanlar olmak üzere ulaşımın her modunda çevreci yatırımları hedeflediklerini aktardı. Kara yollarında seyahat sürelerini azaltarak yakıttan, zamandan ve karbon emisyonundan tasarruf sağlandığını ifade eden Karaismailoğlu, otoyol ve yollara yapılan ekolojik köprülerle de doğal yaşamın korunduğuna işaret etti.

Sadece kara yollarında değil demir yollarında da çevreci projelerin öne çıktığını aktaran Karaismailoğlu, "Doğal yaşama destek olmak için Ankara- Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı'na dünyada ilk demir yolu ekolojik köprüsünü inşa ettik. Ayrıca, daha az enerji ile daha fazla çeker gücü ve bakım kolaylığı sağlaması, elektrikli işletmecilik esnasında emisyon salınımının düşük olması ve benzeri etmenlerden ötürü mevcut konvansiyonel hatların elektrikli hale getirilmesi çalışmalarını da hızlandırdık. Günümüz itibariyle toplam hat uzunluğu 13 bin 22 kilometre olan tüm TCDD hatlarının 5 bin 986 kilometresini yani yüzde 47'sini elektrikli hale getirdik. TCDD'nin tükettiği enerjinin orta vadede yüzde 35'lik kısmını, güneş ve rüzgar başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Sıfır atık projesiyle de hem sera gazı salınımını engelliyoruz hem de enerji tasarrufu sağlıyoruz" dedi.Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında; çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında yoğun çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Karaismailoğlu, "Başlattığımız Karbonsuz Havalimanı Projesi ile havalimanında faaliyet gösteren kuruluşlarla birlikte, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına karbon salımı, hava kalitesi, gürültü, atık ve atıksu yönetimi konularında sürdürülebilir havalimanı işletmeciliği sağlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 'YILLIK 28,2 MİLYAR DOLAR TASARRUF EDİLDİ'Bakanlığıın yaptığı yatırımlarla zamandan 19,4 milyar dolar, yakıttan 1,7 milyar dolar tasarruf edildiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Ayrıca 9 milyon dolar değerinde kağıt, 36,7 milyon dolar değerinde de karbon salımı tasarrufu sağladı. Bütünsel kalkınma ile 2003-2021 yılları arasında gerçekleştirilen yatırımlar ile kara yollarında 22,4 milyar dolar, demir yolunda 1,5 milyar dolar, deniz yolunda 2 milyar dolar, haberleşmede 2,1 milyar dolar, hava yolunda 200 milyon dolar olmak üzere yıllık 28,2 milyar dolar tasarruf edildi. Önümüzdeki süreçte de herkes için etkin ve çevre dostu ulaşım sistemini geliştirmeyi sürdüreceğiz. Gelecek nesillerimize temiz, çevre dostu yatırımlarımızla örnek olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: Çevreci yatırımlarla ekonomiye yıllık 28,2 milyar dolar katkı sağlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Çevreci yatırımlarla ekonomiye yıllık 28,2 milyar dolar katkı sağlıyoruz
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Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: Çevreci yatırımlarla ekonomiye yıllık 28,2 milyar dolar katkı sağlıyoruz - Son Dakika

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