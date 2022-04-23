Bakan Karaismailoğlu, sahurda gençlerle buluştu - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu, sahurda gençlerle buluştu

23.04.2022 03:31

Bakan Karaismailoğlu, sahurda gençlerle buluştu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kars'ta sahur programında gençlerle buluştu.

Bakan Karaismailoğlu, sahurda gençlerle buluştu

KARS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kars'ta sahur programında gençlerle buluştu.

Bakan Karaismailoğlu, Kars Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi. Sıraya geçerek sahur yemeğini alan Bakan Karaismailoğlu daha sonra öğrencilerle sahurunu yaptı.

Daha sonra öğrencilere seslenen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Anlatılacak o kadar çok şey var ki; yıllar önce bir Bolu Dağı Tüneli efsanesi vardı, çok basit bir proje 17 yıldır bitirilememiş bir proje ve bunun yanında Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın en büyük köprüsünü ve teknolojik açıdan da çok kıymetli bir işi 4 yıllık bir sürede bitirebiliyorsunuz" dedi.

Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı gibi içerisinde 200 bin tane kişiye istihdam sağlandığı, 10 milyon liralık yatırım maliyeti olan bir projeyi bu ülkenin hizmetine sokuyorsunuz. Ayrıca Kars'ta Hakkari'de yüzlerce projeyi aynı anda bitirerek ülke ekonomisine kazandırıyorsunuz. Tabi yapılan bu projelerle birlikte hem yakıttan kazanıyorsunuz. Hem zamandan, hem de bu kaza maliyetlerinin azalmasından bakın bu yapılan projeler sayesinde trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar sağlandı. Yani yüzde 80'lerde, 80'lere varan kazalarda azalma demek, bu yaklaşık 10 bin kişinin canını kurtarmak demektir. Hadi yakıttan, zamandan tasarrufları bırakın, canım bile sınırsız bir bedel olmaz tabi 10 bin kişinin canını kurtarmak hakikaten bu projelerin ne kadar kıymetli olduğunu bize gösteriyor. Bununla birlikte yakıttan zamandan emisyon azaltımından büyük faydalar sağlıyoruz" diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu, "Bunun bir de yan faydaları var. Tabi biz sürekli söylüyoruz. Ulaştırma projeleri birer akarsu gibi gittikleri yerlere hareket getiriyor, canlılık getiriyor, bereket geliyor. Sonucunda üretim artıyor, istihdam artıyor, turizm artıyor, tarım artıyor ve hepsinden artı faydalanma oluyor. 1 yere ne kadar hızlı, ne kadar güvenli ulaşabilirseniz. O bölgenin kalkınmasına çok fazlasıyla etki ediyorsunuz. Onun için biz projeler yaptıktan sonra etki durumlarını izliyoruz. O yatırım oranının 10 katı milli gelire verdiği katkıları var. Bölgesine verdiği katkılar var. Bölünmüş yol yaptığınız da mesela o bölgede, buradaki turizmin katsayındaki artışlara bakıyorsunuz. Hakikaten yatırım maliyetinin çok çok üzerinde tabi bu yaptığımız yatırımlar sayesinde tabi bakın yılda tam 7 milyar saatlik tasarruf yapıyoruz. Tam 7 milyar saat, hani dedim ya zamanın kıymetinibazen anlamıyoruz. Ama zaman hakikaten hepsinden daha kıymetli, çünkü insanın ömrü artık zamanla yarışıyor. Ayrıca yıllık bu yapılan projeler sayesinde 1 milyar litre yakıttan tasarruf var arkadaşlar, bu ekonomiye katkıdır, bu milli gelire katkıdır. yani yatırım maliyetlerini düşündüğünüzde bunlarla karşılaştırın hakikaten yatırım maliyetleri çok az kalıyor. O yüzden yaptığımız işler çok kıymetli ve biz projeleri artık yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra gençlerle beraber hem sahur yaptı hem de sohbet etti.

Bakan Karaismailoğlu, sahurda gençlerle buluştu
Bakan Karaismailoğlu, sahurda gençlerle buluştu
Bakan Karaismailoğlu, sahurda gençlerle buluştu
Bakan Karaismailoğlu, sahurda gençlerle buluştu
Bakan Karaismailoğlu, sahurda gençlerle buluştu
Bakan Karaismailoğlu, sahurda gençlerle buluştu
Bakan Karaismailoğlu, sahurda gençlerle buluştu
Bakan Karaismailoğlu, sahurda gençlerle buluştu
Bakan Karaismailoğlu, sahurda gençlerle buluştu

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu, sahurda gençlerle buluştu - Son Dakika


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