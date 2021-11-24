Üye Girişi
Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizin yükselen bir trende sahip olduğunu görüyoruz" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizin yükselen bir trende sahip olduğunu görüyoruz"

24.11.2021 16:48
Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizin yükselen bir trende sahip olduğunu görüyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Artık ülkemizin teknolojik olarak uluslararası konumuna baktığımızda mobil şebekelerin yaygınlığı ve aboneye verilen hizmetlerin kalite ve çeşitliliği, genişbantın gelişimi, fibere yapılan yatırımlar gibi konularda ülkemizin yükselen bir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Artık ülkemizin teknolojik olarak uluslararası konumuna baktığımızda mobil şebekelerin yaygınlığı ve aboneye verilen hizmetlerin kalite ve çeşitliliği, genişbantın gelişimi, fibere yapılan yatırımlar gibi konularda ülkemizin yükselen bir trende sahip olduğunu görüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yıl "Evren sanatı" temasıyla bilişim alanında iş, kamu ve akademik otoriteleri bir araya getiren Bilişim Zirvesi'21 kapsamında video konferans yöntemiyle "Bilişim 2023" oturumuna katıldı. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada Türkiye'nin haberleşme alanında altyapı çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve bu alanda geliştirilen 5G ürünlerinin ihraç edilmesine yönelik hedeflerin bulunduğunu söyledi. 21'inci yüzyıla damgasını vuran en önemli dinamiğin bilgisayarlar ve iletişim teknolojileri olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Teknolojinin ilerleme ve yeniliklerin zamanın akışını hızlandırdığı bir bilgi çağında yaşıyoruz. Artık uzak-yakın, bilinen-bilinmeyen, tanıdık-yabancı gibi kavramlar anlamsızlaştı, sınırlar şeffaflaştı, karşılıklı etkileşimin önündeki engeller büyük ölçüde kalktı. Bilişim ve iletişim teknolojisinde meydana gelen yenilikler artık toplumların kimyasını değiştirdi. Toplumlar sadece kendilerine sunulanı değil, her alanda dünyada en iyi olanı talep etmeye başladı. Bunu anlamayan ülkelerin, gelişmelerin ve zamanın arkasında kalacakları da açıktır. Şu tartışmasız bir gerçektir ki teknolojiye gem vurmak mümkün değildir. Bu çağın adı bilişim ise atacağınız adımlarda onu hesap etmemek bu zamanda yapacağınız en büyük hata olacaktır. Bakın, bugün heyecanla izlediğimiz bilim kurgu filmlerindeki gelecek profilleri gerçek hayatta bir bir tezahür etmektedir. Anlaşılmıştır ki bugün hayal ürünü dediğiniz şey yarının gerçekliğidir. Bu kapsamdan bakınca gelecek 30 yılın teknoloji seviyesini belirlemeyi amaçlayan bu önemli zirveye ev sahipliği yapmak bizler açısından son derece önemlidir" diye konuştu.

"Ülkemizin yükselen bir trende sahip olduğunu görüyoruz"

Dijital dönüşümün olmazsa olmazının karada, denizde, havada güçlü elektronik haberleşme altyapıları olduğunu ve bu alanlarda önemli yatırımlar yapıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Artık yediden yetmişe internet, mobilite, nesnelerin interneti, bulut, yapay zeka, robot teknolojileri, veri analitiği gibi teknoloji uygulamalarıyla iç içeyiz. Ülkemizde 2003 yılında 18 bin genişbant abonesi bulunurken doğru ve yerinde yatırımlarla 2010 yılında 7,1 milyona, günümüzde ise 17,5 milyona ulaştı. Sabit genişbantta bu gelişme yaşanırken esas olarak 2009 yılında başlayan mobil genişbant hizmeti ise hızla ülke geneline yayılarak bugün mobil genişbant abone sayısı 69 milyonu aştı. Yani toplam genişbant abone sayımız, 87 milyonla bugün nüfusumuzu aşmış durumdadır. Ayrıca özellikle son yıllarda sabit genişbant tarafında en büyük gelişme gösterdiğimiz hizmet türü fiber abonelerdir. Fiber abone sayımız 2010 yılında 150 bin dolayında iken bugün 4,5 milyona ulaştı. Bu da yaklaşık olarak şu andaki her dört sabit aboneden birinin fiber internet hizmeti aldığı anlamına geliyor. Artık ülkemizin teknolojik olarak uluslararası konumuna baktığımızda mobil şebekelerin yaygınlığı ve aboneye verilen hizmetlerin kalite ve çeşitliliği, genişbantın gelişimi, fibere yapılan yatırımlar gibi konularda ülkemizin yükselen bir trende sahip olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli 5G ürünlerimizin hem iç piyasaya hem de diğer ülkelere arz edilmesini hedefliyoruz"

Dijitalleşmenin ve çağı yakalamanın önemli olduğu kadar bu çalışmalarda milli üretimin de öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu şu ifadeleri kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın vizyonunda 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile artık bilgi teknolojileri sektörünün hizmet ve yazılım alt sektörlerinde yerli üretim payının yüzde 75'leri bulduğunu memnuniyetle belirtmek isterim. Şu anda ülkemizde bilgi ve iletişim sektörü kapsamında 84 Teknokent'te yaklaşık 5 bin 700 firma, 58 bin kişilik istihdam ile faaliyet göstermektedir. Sektörün 2020 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre yarı yarıya artarak, 10 milyar TL'yi aştı. 5G'yi de yerli ve milli ürünlerimizle insanımızın hizmetine verme hedefi ile çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızla başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu hedefle 2017 yılında Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesini kurduk. 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarımız için 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi' geliştirdik. Proje ile ilk fazda 5G yeni radyo çekirdek şebeke, Şebeke Yönetim Sistemi, Radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ve prototiplerini hazırladık. Lansmanlarını yaparak kamuoyuyla paylaştık. Artık üretim süreci için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalar neticesinde, uçtan uca güvenlik mekanizması bilenen ve kontrol edilebilen yerli ve milli ürünleri kullanarak 5G şebekelerimizi devreye alacağız. Projemizle, dünya standartlarındaki yerli ve milli 5G ürünlerimizin hem iç piyasaya hem de diğer ülkelere arz edilmesini hedefliyoruz."

"Dünyada da önde gelen ülkeler arasında yerimizi alacağız"

İletişim ve haberleşme alanında sürekli bir değişim olduğunu ve Türkiye'nin bu değişime ayak uydurması için çalışmaların hızlandığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "6G ile ilgili ülkemizde işletmecilerimizle ve özellikle üniversitelerde akademik seviyede önemli çalışmaları hayata geçirdik. Şu anda 5G teknolojisinin yanında 6G sistemine de hazırlık yapıyoruz. Çünkü teknolojik yeniliklerde söz sahibi olabilen ülkeler; kendi teknolojilerini kendileri üretebilen ve herkesten önce oyuna girebilenler olacaktır. Bu çalışmalarımızın yanı sıra özellikle yerli ve milli uydu teknolojilerimizin desteği ile de bilişim ve iletişimde bölgemizde lider, dünyada da önde gelen ülkeler arasında yerimizi alacağız" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, Milli, 5G, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: 'Ülkemizin yükselen bir trende sahip olduğunu görüyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor 16:38 Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! 16:33 Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı 16:31 Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü 16:30 Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı 15:22 Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok 14:37 Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok
Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi 14:10 Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi Sigara isteyen şahsa 12:34 Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla
16:52 Bu uçak pide salonu olacak!
16:46 AK Partili vekile göre "Ülkede yokluk yok, her şeyde bolluk ortada!"
16:38 Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor
16:35 Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor
16:32 Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!
16:31 Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de
16:31 İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!
16:30 Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı
16:30 Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü
Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla         
17:23
Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor         
16:35
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası         
14:12
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 17:38:23. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizin yükselen bir trende sahip olduğunu görüyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement