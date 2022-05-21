Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizle yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizle yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz"

21.05.2022 11:07

- Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizle yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" Gençlik Haftası nedeniyle Nevşehir'de gençlerle buluşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

- Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizle yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz"

NEVŞEHİR - Gençlik Haftası nedeniyle Nevşehir'de gençlerle buluşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizle yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen bir dizi etkinliklere katılmak üzere Nevşehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler ile birlikte yerli ve milli üretim sıcak hava balonu ile Kapadokya Bölgesini havadan izledi. Bakan Kasapoğlu daha sonra, Türkiye'nin ilk ve tek sivil insansız hava araçları drone hizmetleri firması tarafından düzenlenen drone, maket helikopter ve planör uçak gösterisini izledi. 3 boyutlu gözlük takarak drone uçuran Bakan Kasapoğlu, gençlerin teknolojiye olan ilgilerine hayran kaldı.

"Gençlerimiz ile birlikte yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz"

Etkinlik sonrası konuşan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizle farklı vesileler ile buluşuyoruz. Özellikle gençlerimizin teknolojiye ilgisi ve teknolojiyi üretme noktasındaki gayretleri bizlere de ayrı bir heyecan veriyor. Onların özellikle drone ile ilgili çalışmaları ve insansız hava araçlarına olan ilgileri ve bu yönde çalışmaları ana temalarımızdan bir tanesi. Az öncede onların bu alandaki çalışmalarını ilgiyle izlemiş olduk. Bu coşkuyu çok erken saatte yaşamış olduk. Gençlik haftası Türkiye'nin her tarafında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Özellikle gençlerimize heyecanları için teşekkür etmek istiyorum. Onlar ile birlikte yarınların daha güçlü daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Eğitim Kurul Üyesi ve Drone Hizmetleri Genel Müdürü İbrahim Çalışkan da, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, hava sporları etkinlikleri ve gençler ile söyleşi programı düzenleniyor. Bizde bu program çerçevesinde yarış dronearı ile planör ve model uçaklar ile gösteriler düzenliyoruz. Burada kullanılan dronelar genellikle akrobatik gösteriler yapan sistemler. Saniyede 200 kilometreye çıkan yarış droneleri, planörler ve maket uçaklar mevcut. Bu uçaklar ile gençlere hem eğitim veriliyor, hem de bu tarz gösterilerde havacılığın geçlere sevdirilmesi anlamında fayda sağlanıyor" dedi.

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizle yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizle yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizle yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizle yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizle yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizle yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizle yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu: 'Gençlerimizle yarınların daha güçlü ve daha aydınlık Türkiye'sine omuz omuza yürümeye devam edeceğiz' - Son Dakika


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