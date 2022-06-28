Bakan Kasapoğlu: "Tüm dünyaya demokrasinin ve adaletin mesajını haykıracağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu: "Tüm dünyaya demokrasinin ve adaletin mesajını haykıracağız"

28.06.2022 13:27

Bakan Kasapoğlu: "Tüm dünyaya demokrasinin ve adaletin mesajını haykıracağız" Mersin kent merkezi ve Silifke ilçesinde katılacağı bir dizi program çerçevesinde kentte gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti Kasapoğlu: "Önümüzde bir seçim...

Bakan Kasapoğlu: "Tüm dünyaya demokrasinin ve adaletin mesajını haykıracağız"

Mersin kent merkezi ve Silifke ilçesinde katılacağı bir dizi program çerçevesinde kentte gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti

Kasapoğlu: "Önümüzde bir seçim maratonu var"

"Sandıkları gümbür, gümbür patlatacağız"

MERSİN Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, önlerinde bir seçim maratonu olduğunu belirterek, "2023'ü inanıyorum ki gençlerimizle, kadın kollarımızla, tüm teşkilatımızla Mersin başta olmak üzere sandıkları gümbür, gümbür patlatarak tüm dünyaya demokrasinin ve adaletin mesajını haykıracağız" dedi.

Mersin kent merkezi ve Silifke ilçesinde katılacağı bir dizi program çerçevesinde Mersin'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililere hitap eden Bakan Kasapoğlu, Mersinliler ile buluşmanın çok güzel ve özel bir duygu olduğunu dile getirdi. Mersinlileri kalben sevdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Birlikte millete, memlekete hizmet yolunda Rabbim hamdolsun beraber olmayı nasip etti. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, bu muhabbetimizi daim kılsın diyorum. Tabi Mersin'imiz, ilçelerimiz tüm mahalleriyle bizler için çok önemli. Tüm Mersin'e hizmet etmek gerek sporda gerekse gençlikte bu hizmet çıtasını yukarılara çıkarmak, bizler için bir onur ve büyük bir sorumluluktur" diye konuştu.

"Mersin bir spor şehri"

Mersin'in bir spor şehri olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Biliyorsunuz Akdeniz Oyunlarını Mersin'de başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle şehrimizdeki spor yatırımlarının geldiği noktayı hep birlikte görüyoruz. Türkiye dinamik bir ülke. Mersin gençliğiyle dinamik bir şehir. Bu nokta da her geçen gün değişen ihtiyaçlar, gelişen koşullar bizlere her gün çıtamızı yükseltmeyi, bu anlamda hizmet standartlarımızı daha yukarıya taşımayı gerektiriyor. Gençlik merkezleriyle, gençlik ofisleriyle, gençlik kamplarıyla, spor imkanlarıyla, stadıyla, salonuyla, havuzlarıyla, basketinden, tenisine kadar hakikaten Mersin, Gençlik ve Spor Bakanlığı açısından önemli ve marka şehir. Bu çıtayı yukarı taşımak için bugün ki gibi bir beraberlik gerektiriyor. Bu anlamda daha çok çalışmamız gerektiren bir sorumluluğumuz var" şeklinde konuştu.

İnsanların hayırlısının insanlara faydalı olanlar olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bizim kılavuzumuz, bizim felsefemiz bu. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, engin vizyonuyla 2002'den beri olduğu gibi bundan sonra da her alanda ekonomiden, alt yapıya, alt yapıdan sağlığa, sağlıktan eğitime olduğu gibi gençlik ve spor alanında da zirveye olan iddiamızı çalışarak, koşarak sürdüreceğiz. Tabi gençlik kamplarımız bizler için çok önemli. Binlerce gencimizi gençlik kamplarımızda yıl boyu ağırlıyoruz. Gençlik kamplarının da merkezi Mersin'dir. Tam 6 gençlik kampımıza Mersin ev sahipliği yapıyor. Bugün gençlik kamplarımızdan bir tanesini daha hizmete alacağız" ifadelerini kullandı.

"Tüm dünyaya demokrasinin ve adaletin mesajını haykıracağız"

Mersin'de yapacak daha çok işleri olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Ayrıca açılmayı bekleyen çok da tesisimiz var. Tabi önümüzde teşkilat olarak, Cumhur İttifakı olarak bir seçim maratonu var. Bu maratonu da inanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inanılmaz bir enerjiyle, büyük bir gayretle, demokrasinin, adaletin ve tüm milletin sesini yansıtacak güçlü bir sonuçla Mersin'imiz tüm Türkiye'ye haykıracak. 2023'ü inanıyorum ki gençlerimizle, kadın kollarımızla, tüm teşkilatımızla Mersin başta olmak üzere sandıkları gümbür, gümbür patlatarak tüm dünyaya demokrasinin ve adaletin mesajını haykıracağız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ise Bakan Kasapoğlu'nun Mersin'e yapılacak birçok projeye destek verdiğini ve çalışmaları bizzat takip ettiğini söyledi. Verdiği destekten dolayı Kasapoğlu'na teşekkür eden Ercik, "Özellikle Akdeniz Belediyesini aldıktan sonra verdiği destekle hep yanımızda oldu. Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yatırımların devamını diliyorum. Bizler sizleri seviyoruz. Samimiyetinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. 2023 seçimine giderken Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah Bakanımızın Mersin'e gelişi de bereket olur" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, antrenörlerle çevrim içi programda görüştü Açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, antrenörlerle çevrim içi programda görüştü Açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu: 'Tüm dünyaya demokrasinin ve adaletin mesajını haykıracağız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:12 TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı
14:08 Cesur pozlarıyla tanınan İngiliz sunucunun pozu yürek hoplattı! Arkadaşıyla beraber tenis oynarken kalçasını gösterdi
14:03 Sokak ortasında öldürülen Raziye'nin katili, indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
13:59 Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kadına şiddet görüntüleri izleyenleri şoka uğrattı! Kadının kafasına vura vura araca bindirdi
13:44 İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:23 Sevenleri, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastane önüne gelmeye başladı
13:04 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 14:20:59. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: "Tüm dünyaya demokrasinin ve adaletin mesajını haykıracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement