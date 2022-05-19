Bakan Kirişci, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

19.05.2022 19:21
Bakan Kirişci, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan'daki temasları dahilinde Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan'daki temasları dahilinde Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, temaslarına devam ediyor. Bakan Kirişci, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantıda ayrıca, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sahib Memmedov, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve ATİB üyesi iş adamları yer aldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, birlikte hareket etmenin önemine dikkat çeken Bakan Kirişci, "Kadim kültürümüze bir değim var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu iki elin, tek millet, iki devlet olan Türkiye-Azerbaycan arasında olmuş olmasını bu güçlerin birleştirilmesi konusunu çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. ATİB, 82 üyesi ile bu örnek davranışı, örnek duruşunu sergileyen, bizim de dikkatle takip ettiğimiz ve her dahilde katkı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuz ve duyacağımız bu yapı gerçekten önemli. Gerek Azerbaycan'ımızda gerekse Türkiye'mizde eğitim görüp, bir meslek mensubu olan ve olacak olan kardeşlerimizin mutlaka ve mutlaka buna dahil edilmesinde yarar vardır" dedi.

Yarın Karabağ'ı ziyaret edeceğini belirten Kirişci, "Karabağ ziyaretimizde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sahip olduğumuz bir takım kabiliyetlerimizi, bir takım meziyetlerimizi dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ımızla aramızda daha önceden imzalanmış ve imzalanma aşamasına gelmiş işbirliği anlaşmaları çerçevesinde bunları paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda yapılan oylama ile ATİB'in yeni yönetim kurulu üyeleri seçilirken, seçime tek aday olarak giren Türk işadamı Cemal Yangın, yeniden ATİB'in Başkanı oldu.

Öte yandan Bakan Kirişci, Bakü temasları kapsamında bir alışveriş merkezinde bir Türk restoran zincirinin açılışına da katıldı. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Kirişci, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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