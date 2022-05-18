Bakan Kirişci, Azerbaycanlı mevkidaşı Kerimov ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Azerbaycanlı mevkidaşı Kerimov ile görüştü

18.05.2022 17:21
Bakan Kirişci, Azerbaycanlı mevkidaşı Kerimov ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan temaslarına devam ediyor. Bakan Kirişçi, Bakü temasları dolayısıyla Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar Tehmezli ile görüştü. Azerbaycan hükümeti ile Türkiye hükümeti arasında gıda güvenliği alanında işbirliğine ilişkin anlaşmanın yanı sıra, işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu görüşmede, "Azerbaycan hükümeti ile Türkiye hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması" projelerine yönelik çalışmaların hızlandırılmasının önemi ve çalışmaların bu yönde genişletilmesinin önemi kaydedildi. Daha sonra Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov ile bir araya gelen Bakan Kirişci, ilk yurtdışı seyahatinin Azerbaycan'a yapılmasının artık iki ülke arasında gelenek haline geldiğini belirterek, Karabağ'ın özgürleştirildiği için duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakan Kirişci'nin Azerbaycan temasları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişci, Azerbaycanlı mevkidaşı Kerimov ile görüştü - Son Dakika


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