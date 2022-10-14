Uşak politika: Uşak'ta engelsiz yaşam merkezinin temeli Bakan Kirişci'nin katılımıyla atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak politika: Uşak'ta engelsiz yaşam merkezinin temeli Bakan Kirişci'nin katılımıyla atıldı

14.10.2022 17:19

Uşak politika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak'ta yapımına başlanan engelsiz yaşam merkezinin temel atma törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak'ta yapımına başlanan engelsiz yaşam merkezinin temel atma törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düzenlenen program çerçevesinde Uşak'a gelerek etkinliklere katıldı. Program çerçevesinde, Uşak Belediyesi öncülüğünde, hayırsever vatandaşların da destekleriyle yapımına başlanan engelsiz yaşam merkezinin temel atma törenine katılan Bakan Kirişci, burada engelli bireylerle sohbet etti. Bakan Kirişci, ardından yaptığı konuşmada binanın en yakın zamanda bitmesi ve hayırlı uğurlu olmasını diledi. Temel atma töreni başlamadan önce, eğlenceli sohbetlerin de yaşandığı anlarda Bakan Kirişci, Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın yeni projeler yapması şartıyla engelsiz yaşam merkezinin açılışına da geleceğine dair söz verdi. Kirişci, sonrasında İl Tarım Müdürlüğüne giderek burada çiftçi vatandaşlara tohum dağıttı. Buradaki programın ardından kenti terk eden Kirişci'ye Vali Turan Ergün, AK Parti milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın da eşlik etti. - UŞAK

YORUMLAR
500
Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak BAKAN KİRİŞCİ, VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ, TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI BAKAN KİRİŞCİ, VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ, TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI
Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Uşak Belediyesi, Vahit Kirişci, Uşak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Uşak politika: Uşak'ta engelsiz yaşam merkezinin temeli Bakan Kirişci'nin katılımıyla atıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:55 Harry Potter serisinin Hagrid'i, Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu!
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:52 Bartın'daki maden ocağı patlamasından yürek yakan haber: 2 kişi yaşamını yitirdi
21:48 Siyasi parti liderleri maden ocağı patlaması ile ilgili mesaj paylaştı!
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 23:39:21. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak politika: Uşak'ta engelsiz yaşam merkezinin temeli Bakan Kirişci'nin katılımıyla atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement