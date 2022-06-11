Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım, Yusufeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım, Yusufeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi

11.06.2022 21:20

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yusufeli ilçesinin taşınacağını yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulunan Kirişci ve Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı.

Yusufeli Belediye Başkanlığını da ziyaret eden Kirişci ve Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Belediye önünde bulunan vatandaşlara hitap eden Bakan Kirişci, toplantılarda talep ve istekleri dinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Kirişci, çok faydalı ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sizlerin ifade etmek istediği bütün konular bizlere ulaştı. Biz gerekli notlarımızı aldık, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Olacaklar ve olmayacakları zatıalileriyle değerlendireceğiz. Sonrasında da bu bilgiler sizlere ulaştırılacak. İlgi ve alakanız için teşekkür ediyorum." dedi.

"Bütün ilgili kurumlar üzerine düşen görevi yapacak"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle yeni Yusufeli ilçe merkezinde incelemelerde bulunduklarını aktardı.

Sorunları buraya gelmeden önce sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yetkililerden de dinlediklerini anlatan Yıldırım, "Bununla yetinmedik, dedim ki 'Yusufeli'ne gidelim, sorunları orada yaşayan kardeşlerimizle bire bir konuşalım. Bakalım orada söylenenlerle, burada söylenenler arasında fark var mı?' Şunu gördüm ki söylenenler büyük oranda aynı, sadece ilaveler var. Sizin aranızdan seçtiğimiz 15 arkadaşa tek tek söz verdik ve notlarını aldık." diye konuştu.

Yıldırım, sorunları şöyle sıraladı:

"Hak sahipliği konusunda eksiklikler var, bunların giderilmesi isteniyor. İş yerlerinin kümelenmesi ve kuralarda, kişilere yaptığı işe uygun iş yerinin çıkmaması. Bazılarının da hiç iş yeri olmaması. Bir başka konu da 2014 itibariyle bu süreç başladığı için kamulaştırmada geçen sürede takdim edilen kıymetin, bugün geldiğimiz noktada beklentiyi karşılamadığı. Buna benzer konular var. Esas itibarıyla bu konular ön plana çıkıyor. Şunu bilmenizi istiyorum, sizin her türlü makul talepleriniz bugüne kadar nasıl yerine getirildiyse, bundan sonra da gelecek. Bunun takipçisi olacağım, bunun da burada sözünü veriyorum."

Taşınma sürecinde bütün bu işlerin eş zamanlı yapılacağının altını çizen Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir yandan oradaki eksikler giderilecek, bir yandan da taşınma için gerekli hazırlıklar yapılacak. Taşınma süreci başlamadan önce elektrik, su, diğer altyapı hizmetleri tamamlanmış olacak. Konutlarla ilgi anlatılan sorunlar çözülmüş olacak. Taşınma süreci bir takvim içinde olacak. Barajın su tutması ile son seviyeye gelmesi arasından bir yıla yakın süre var. Bu sürede eş zamanlı olarak bu işlemler de yapılacak."

Yıldırım, bugünü tarihi bir ziyaret olarak nitelendirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada doğmuş, büyümüş, her şeyi burada geçmiş insanların ihtiyaçları ve beklentileri karşılanacaktır. Bu konuda hiçbir tereddüdünüz olmasın. Bütün ilgili kurumlar üzerine düşen görevi yapacak. Bizim amacımız size mağduriyet yaşatmak değil. Daha konforlu, daha yaşanabilir bir mekan teslim etmek. Hakikaten de güzel bir ilçe olmuş. Oranın suyla dolduğunu düşünün, deniz manzaralı, önünde barajı olan bir ilçe. Bazı yerlerde organik tarım yapılması için planlama çalışmalarına Bakanlığımız başladı. Bu çalışmalar yapılarak, arazinin el verdiği ölçüde bu işlerin yapılmasına imkan tanınacak. Bu ziyaretin çok güzel işlere vesile olduğuna yürekten inanıyorum. Bu ilçenin insanlarıyla beraber olmak bizim için bir onurdur, gururdur, şereftir."

Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım, Yusufeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım, Yusufeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım, Yusufeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım, Yusufeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım, Yusufeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım, Yusufeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım, Yusufeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım, Yusufeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım, Yusufeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişci ve AK Partili Yıldırım, Yusufeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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