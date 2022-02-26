Sağlık Bakanı Koca: "Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir" - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: "Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir"

26.02.2022 17:03
Sağlık Bakanı Koca: "Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli iki hekime saldıran şüphelinin tutuklanması dolayısıyla yargıya teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli iki hekime saldıran şüphelinin tutuklanması dolayısıyla yargıya teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi dermatoloji bölümünde dün iki hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının şüphelisi şahıs, başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Camia olarak yargıya teşekkür ediyoruz. Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir." ifadelerini kullandı.

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji bölümü, Doktora, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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