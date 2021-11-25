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Bakan Kurum: 2022 nisan ayına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceğiz - Son Dakika

Bakan Kurum: 2022 nisan ayına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceğiz

25.11.2021 17:41
Bakan Kurum: 2022 nisan ayına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceğiz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Bayraklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın hak sahiplerine teslim edeceği 596 konut ile 145 iş yerini inceledi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Bayraklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın hak sahiplerine teslim edeceği 596 konut ile 145 iş yerini inceledi. Bakan Kurum, 2022 yılının nisan ayına kadar Bayraklı'daki tüm depremzedelere evlerinin teslim edileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, beraberlerindeki İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından inşa edilen konutları yerinde inceledi. Depremden en fazla etkilenen bölge olan Bayraklı ilçesinde inşa edilen binaları ve yapımı süren inşaatları gezen Bakan Kurum, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Kurum, yarın İzmir'i ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 596 konut ve 145 iş yerinin İzmirli depremzedelere teslim edileceğini belirterek, "Hem Bayraklı'da hem de rezerv alanda 5 bin 39 bağımsız bölümden oluşan İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık. Rezerv alandaki 369 konutu da yıl sonu itibarıyla tamamlayacağız. Diğer konutları da etaplar halinde teslim edeceğiz" dedi.'RİSKLİ BİNALARA İLİŞKİN SÜRECİ YÖNETECEĞİZ'Deprem günü acılarını paylaştıkları vatandaşlara evlerini 1 yıllık süreçte teslim ettikleri için gururlu olduklarını dile getiren Bakan Kurum, "Hem yerindeki hem de rezerv alandaki projelerimiz, zemin artı 4-5 katı geçmeyen, İzmir mimarisine uygun bir şekilde balkonuyla, sosyal donatılarıyla yaşam alanlarıyla örnek bir proje olacak. Vatandaşlarımız da bu projelerin kendi alanlarında da yapılması talebini bize iletiyor. İnşallah, tüm İzmir'de riskli binalara ilişkin vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde bu süreci sürdüreceğiz" diye konuştu.FİYATLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut fiyatlarına ilişkin konuyu tüm Türkiye ile paylaştığını aktaran Kurum, "2+1 konutlarımız 160 ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutlarımız da 220 ila 260 bin lira arasında veriliyor olacak. 2+1 konutlarımızın taksit ödemeleri 740 liradan, 3+1 konutlarımızın da bin 20 liradan başlıyor. 2 yıl ödemesiz, 18 yıl 0 faiz şeklinde sabit ödeme olacak. AFAD'dan hak sahibi olanlara AFAD'dan vereceğiz. Yine aynı bölgede, AFAD'dan hak sahibi olamayan vatandaşlarımızı da mağdur etmemek adına kentsel dönüşüm bünyesinde, bakanlık olarak süreci yürütüyoruz. Onları da hak sahibi yapmak suretiyle kentsel dönüşümden konutlarını veriyor olacağız. Aynı şekilde kentsel dönüşümde de 1 yıl ödemesiz, kalan 19 yılı da TÜFE'ye endeksli olacak şekliyle inşallah vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. İzmir'de hiçbir depremzede kardeşimiz dışarıda kalmayacak. Hepsi söz verdiğimiz şekliyle konutlarına yerleşmiş olacak. Amacımız, hedefimiz; güzel İzmir'imizi daha da güzel hale getirecek, sağlam konutları ve yaşam alanlarıyla birlikte daha güvenli konutlarda oturmasını sağlamak. Bu anlamda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyor olacağız. Tüm İzmir'imizi yarın tören alanına davet ediyorum. Bu süreçte arkadaşlarımız, çok önemli bir performans sergiledi. Konutlarımızı 1 yıldan kısa bir süre içerisinde teslim etmiş olacağız. Gelen talepler doğrultusunda da İzmir'imizin yapı stokunun dönüştürülebilmesi adına da bakanlık olarak Cumhurbaşkanı'mızın talimatları çerçevesinde adımları atacağız" ifadelerini kullandı.'SEFERBERLİK ANLAYIŞIYLA HAREKET ETTİK'

Olayın ilk anından itibaren tüm Türkiye'nin kalbinin İzmirli vatandaşlar için attığını ifade eden Kurum, "İlgili tüm bakanlıklar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, bir seferberlik anlayışıyla hareket etti. Vatandaşlarımızı sağlam alanlara alma, barınma, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılama, taşınma ve kira yardımı verme noktasında onları hiçbir zaman yalnız bırakmadık. 'Onların ellerini bırakmayacağız' diye söz vermiştik. Yarın da inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle, verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor olacağız. 569 konutumuzu ve 145 iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Şubat ayından Kasım ayına kadar, 9 ay gibi bir sürede konutlarımızı bitirdik, inşallah söz verdiğimiz şekliyle, önümüzdeki yıl nisan ayına kadar Bayraklı bölgesinde bitmemiş projemiz kalmayacak. Tam 7 bölgedeki projelerimiz de inşallah bitecek. Rezerv alanla birlikte toplam yatırım değeri 2 milyar 250 milyon TL olan 5 bin 74 bağımsız bölümden oluşan bir proje gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.


- İzmir
Bakan Kurum: 2022 nisan ayına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceğiz
Bakan Kurum: 2022 nisan ayına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceğiz
Bakan Kurum: 2022 nisan ayına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceğiz
Bakan Kurum: 2022 nisan ayına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceğiz
Bakan Kurum: 2022 nisan ayına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceğiz
Bakan Kurum: 2022 nisan ayına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceğiz
Bakan Kurum: 2022 nisan ayına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceğiz
Bakan Kurum: 2022 nisan ayına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Nisan, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 2022 nisan ayına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kurum: 2022 nisan ayına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceğiz - Son Dakika
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