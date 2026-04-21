Bakan Kurum Berlin\'de İklim Görüşmeleri Yapıyor

21.04.2026 19:45
Murat Kurum, Almanya'da ikili görüşmelerle COP31 sürecini ve iklim iş birliğini ele aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'daki temasları kapsamında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ve İngiliz, Alman ve Japon mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarına devam ediyor. Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecine ilişkin ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı'nın ardından Almanya Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, Japonya Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı Shigeharu Aoyama, İngiltere Enerji, Güvenlik ve Net Sıfır Bakanlığı İklim Bakanı Katie White ile görüştü.

COP31 Başkanı olarak Türkiye'nin ev sahipliği sürecine ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, iklim değişikliği ile mücadelede iş birliği çağrısı yaptı. Görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "COP31 vizyonumuzu anlattık, küresel iş birliği fırsatlarını değerlendirdik" mesajını verdi. - BERLİN

16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi 16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi
“Köyün neşesi“ engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti "Köyün neşesi" engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti
Motokuryeden tartıştığı kişiye kurşun yağmuru Motokuryeden tartıştığı kişiye kurşun yağmuru
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Evden cansız bedeni ve eski eşi ile çocuklarına bıraktığı notlar çıktı Evden cansız bedeni ve eski eşi ile çocuklarına bıraktığı notlar çıktı
Serdal Adalı’dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ’’İnşallah’’ diyerek açıkladı Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ''İnşallah'' diyerek açıkladı

19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:35
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
18:51
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
17:55
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
17:55
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
