Bakan Kurum Berlin\'de İklim Görüşmeleri Yapıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'daki temasları kapsamında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ve İngiliz, Alman ve Japon mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarına devam ediyor. Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecine ilişkin ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı'nın ardından Almanya Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, Japonya Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı Shigeharu Aoyama, İngiltere Enerji, Güvenlik ve Net Sıfır Bakanlığı İklim Bakanı Katie White ile görüştü.

COP31 Başkanı olarak Türkiye'nin ev sahipliği sürecine ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, iklim değişikliği ile mücadelede iş birliği çağrısı yaptı. Görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "COP31 vizyonumuzu anlattık, küresel iş birliği fırsatlarını değerlendirdik" mesajını verdi. - BERLİN