Bakan Kurum, Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez\'i kabul edip kentsel dönüşümü görüştü

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çekmeköy Belediye Başkanımız Sayın Orhan Çerkez'i Bakanlığımızda kabul ettik. İlçemizin başta kentsel dönüşüm olmak üzere ihtiyaçlarını, devam eden çalışmalarını ve önümüzdeki döneme ilişkin projelerini değerlendirdik. İstanbul'umuz için güç birliği ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.