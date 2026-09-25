Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı'nı hedef alan failin tavrını hezimetin tezahürü saydı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Uluslararası yargı önünde sanık durumundaki bir soykırım failinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, ancak yaşadığı derin hezimetin bir tezahürüdür" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası yargı önünde sanık durumundaki bir soykırım failinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, ancak yaşadığı derin hezimetin bir tezahürüdür. Boş koltuklara hitap edenlerin unuttuğu bir şey var: Propaganda tarihin hafızasını silemez, dökülen kanı unutturamaz. Göz gördü, kulak duydu, tarih kayıt altına aldı. Filistin yalnız değildir. Gazze yalnız değildir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; adil bir dünya düzenini inşa etme kararlılığından, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet mücadelesini desteklemekten ve zalimin karşısında dimdik durmaktan asla vazgeçmeyecektir" ifadelerine yer verdi.