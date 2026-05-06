Bakan Kurum\'dan Yolsuzluk İddialarına Yanıt

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İBB'deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır" dedi.

Bakan Kurum, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İBB'deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır. Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır. Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır. Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir. Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz" ifadelerine yer verdi.