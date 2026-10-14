Bakan Kurum İstanbul'da hasar tespitinin başladığını söyledi, yarın 42 ilde sarı kod var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " İstanbul'umuza geçmiş olsun. Şehrimizde yaşanan afeti ilk andan itibaren sahada takip ediyoruz" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuza geçmiş olsun. Şehrimizde yaşanan afeti ilk andan itibaren sahada takip ediyoruz. İl Müdürlüğü ekiplerimiz, Valiliğimizin koordinasyonunda yağışın azaldığı noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yarın için de İstanbul dahil 42 ilimize sarı, 6 ilimize (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce) turuncu kodlu uyarısı bulunuyor. İlgili kurumlarımız gereken her tedbiri alıyor. Vatandaşlarımızdan da meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini ve risklere karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.