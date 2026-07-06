Bakan Kurum: İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Özel Önem Veriyoruz - Son Dakika
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Bakan Kurum: İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Özel Önem Veriyoruz

Bakan Kurum: İstanbul\'da Kentsel Dönüşüme Özel Önem Veriyoruz
06.07.2026 15:56
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"Yaptığımız her iki kentsel dönüşümden biri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dönüşüm, mahalle mahalle kurulan güven ilişkisiyle başarıya ulaşır. Vatandaşlarımızı kentsel dönüşüme teşvik edecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" - "Bu dava için, bu vatan için gecesini gündüzüne katarak çalışan İstanbul teşkilatımıza, ilçe başkanlarımıza ve mahalle başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Eğer 25 yıldır bu başarı hikayesini yazıyorsak bunu sizlerle birlikte yazıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul" Mahalle Başkanları Toplantısı'na katıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, il yürütme kurulu üyeleri, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ile kentin 39 ilçesindeki 961 mahalleyi temsilen mahalle başkanları da yer aldı.

Program, İl Başkan Yardımcısı Muhammed Abdulhalim Aksu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, İstanbul teşkilatına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kurum, "Bu dava için, bu vatan için gecesini gündüzüne katarak çalışan İstanbul teşkilatımıza, ilçe başkanlarımıza ve mahalle başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Eğer 25 yıldır bu başarı hikayesini yazıyorsak, bunu sizlerle birlikte yazıyoruz." dedi.

İstanbul'a özel önem verdiklerini kaydeden Kurum, "Yaptığımız her iki kentsel dönüşümden biri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dönüşüm, mahalle mahalle kurulan güven ilişkisiyle başarıya ulaşır. Vatandaşlarımızı kentsel dönüşüme teşvik edecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"İstanbul, büyükşehir belediyeciliğinde önemli bir kan kaybı yaşıyor"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir ise kentteki 39 ilçe teşkilatıyla gurur duyduklarını, teşkilatın çalışma azmini ve temposunu her geçen gün artırdıklarını belirtti.

İstanbul'un son yıllarda belediyecilik hizmetlerinde geriye gittiğine dikkati çeken Özdemir, "İstanbul, büyükşehir belediyeciliğinde önemli bir kan kaybı yaşıyor. 2004'ten 2019'a kadar yükselen ivme maalesef son 7 yılda sürdürülemedi. İstanbullular ulaşım, kentsel dönüşüm, gençlik, kadın, kültür, sanat, spor, eğitim ve sağlık alanlarında daha fazla hizmet beklentisi içindedir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, İstanbul teşkilatının saha çalışmalarına ve şehrin hizmet önceliklerine ilişkin mesajlar verdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, AK Parti, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Özel Önem Veriyoruz - Son Dakika

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